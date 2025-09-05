NFL: Jalen Hurts brilla y guía a los Eagles a una agónica victoria 24-20 sobre los Cowboys (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Philadelphia Eagles arrancaron la temporada con una victoria ajustada y significativa ante los Dallas Cowboys: 24-20 en un duelo que tuvo de todo —tensión, carácter y una polémica que acaparó la atención— y que sirve como primer aviso de que el equipo defensor del título llega con la ambición intacta.

La noche estuvo marcada por la expulsión de Jalen Carter por conducta antideportiva, tras un episodio en el que el jugador escupió a Dak Prescott; la sanción condicionó el inicio y dejó un halo de debate sobre la disciplina del equipo.

Eagles imponen su jerarquía en casa

Más allá del marcador, lo importante fue la reacción colectiva de Philadelphia. En la primera mitad los Cowboys ofrecieron batalla y el partido permaneció abierto; Dallas aprovechó la situación de superioridad momentánea tras la expulsión para presionar, pero los campeones mantuvieron la calma.

En la segunda mitad los Eagles ajustaron su plan: control del tiempo, juego terrestre que desgastó a la defensa rival y decisiones más pulidas en fases clave que les permitieron tomar el control del tempo y cerrar espacios. Las imprecisiones y penalizaciones de los visitantes terminaron pesando y fueron capitalizadas por Philadelphia en momentos determinantes.

Desde el plano individual se vieron certezas que el equipo querrá sostener a lo largo de la campaña. Jalen Hurts volvió a mostrar su versatilidad y capacidad para generar en momentos de presión; Saquon Barkley aportó explosividad en las tandas de carrera cuando el equipo necesitó mover las cadenas; y el pateador respondió con golpes de autoridad en distancia, factores que en un partido apretado terminaron inclinando la balanza. En el rival, la actuación colectiva y algunos aciertos desde la distancia mantuvieron la sensación de que el duelo podía cambiar hasta el final, pero no se produjeron las jugadas definitivas que voltearan el resultado.

La expulsión de Carter, sin embargo, fue el elemento más comentado y filtró más allá del campo de juego. Además de la sanción inmediata, el incidente plantea posibles repercusiones disciplinarias por parte de la liga y obliga al club a gestionar tanto la dimensión deportiva como la mediática. En un vestuario que recién inicia la defensa del título, la gestión interna de la conducta y la coherencia del grupo serán claves para no permitir que un episodio puntual desvíe los objetivos colectivos.

A efectos prácticos, Philadelphia suma su primera victoria y se lleva de Dallas más certezas que dudas: resiliencia para sobreponerse a un arranque hostil, profundidad en el plantel para cubrir ausencias y capacidad para cerrar partidos cerrados.