NFL: Así es el historial de los Eagles en la semana 1 tras ganar el Super Bowl (+Estadística)

Los Philadelphia Eagles llegan al Kickoff de la temporada con la presión y el brillo que trae ser el equipo a seguir: desde la organización hasta la grada, la etiqueta de campeón vigente condiciona expectativas, preparaciones y la narrativa mediática que rodea el estreno. Históricamente los Eagles han mostrado solidez al abrir campañas en los últimos años, lo que alimenta la confianza local de que el primer partido puede fijar el tono del año.

Registro histórico de los Eagles en Week 1

En la última década el arranque de temporada ha sonreído a Philadelphia: según registros contemporáneos, los Eagles acumulan un notable 8-1 en aperturas desde 2016, una racha que explica por qué la afición suele llegar esperanzada al primer encuentro oficial del calendario. Además, la historia de aperturas del club muestra altibajos (desde la primera derrota por 56-0 en 1933 hasta victorias clave en años recientes), pero el patrón moderno es el de un equipo que compite con solvencia en Week 1.

Cómo les ha ido a los campeones en su primer partido tras ganar el Super Bowl y el caso Eagles

El rendimiento de los campeones defensores en la jornada inaugural suele ser objeto de análisis: estudios y resúmenes sobre la materia indican que, en los últimos años, una mayoría razonable de ganadores del Super Bowl han logrado imponerse en su primer partido de la temporada siguiente, aunque no existe una regla fija y cada caso tiene sus matices. Esto convierte al Kickoff en una prueba de fuego deportiva y psicológica: por un lado está la celebración y, por otro, la necesidad de mantener la intensidad competitiva inmediata.

En lo que respecta al propio historial de los Eagles tras su título (Super Bowl LII), el equipo ganó su primer partido de la temporada siguiente: en 2018, ya como campeones, derrotaron a los Atlanta Falcons 18-12 en la jornada inaugural del año, un antecedente relevante para la narrativa que rodea a cualquier defensa del título. Ese triunfo ilustró cómo la franquicia logró mantener el enfoque competitivo tras el logro máximo.