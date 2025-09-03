NFL 2025-2026: Cowboys vs Eagles y 49ers vs Seahawks EN VIVO por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La NFL 2025-2026 comienza este jueves 4 de septiembre con un choque de gigantes que se vivirá en vivo por Meridiano Televisión. Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles inaugurará la temporada en una transmisión exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión. También disponible en HD a través de Simpleplus, Netuno Go e Inter Go. La antesala arranca a las 7:30p.m., mientras que el kickoff está fijado para las 8:00p.m.

Una apertura de lujo

Después de 25 años, Cowboys y Eagles vuelven a enfrentarse en el kickoff de temporada. Las expectativas son máximas. Especialmente porque Philadelphia llega como campeón defensor, luego de una campaña sobresaliente de 14-3 y una victoria contundente en el Super Bowl. Los Eagles parten como grandes favoritos y con la mira puesta en el Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California.

Por su parte, Dallas Cowboys buscan revancha tras un año complicado.

Domingo de NFL

El espectáculo continúa el domingo 7 de septiembre: San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks. Este enfrentamiento divisional, cargado de historia y rivalidad, también será transmitido en exclusiva por Meridiano Televisión. La cobertura previa iniciará a las 3:30p.m., y la patada inicial, a las 4:00 p.m.

La emoción está comenzar junto a nuestro staff de especialistas. Vive la intensidad de la NFL 2025-2026 en la pantalla de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.