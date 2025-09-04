NFL: Cómo le ha ido a los Dallas Cowboys históricamente en semana 1 (+Estadística)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys llegan al Kickoff de la temporada con la historia como una de sus mejores cartas: a lo largo de las décadas la franquicia ha gozado de un rendimiento superior en los partidos que abren la campaña, una estadística que forma parte de la mitología del equipo y que alimenta la narrativa cada vez que suena el himno en la primera semana. Esta solidez histórica contrasta con las dudas que suelen surgir en los inicios de temporada, porque abrir bien muchas veces marca el tono del año.

Registro histórico de los Cowboys en Week 1

Desde su ingreso a la liga en 1960, Dallas ha construido un expediente notable en los partidos inaugurales: su marca en aperturas está en torno a las 41 victorias, 23 derrotas y 1 empate, lo que lo sitúa entre los mejores porcentajes de triunfos en Week 1 de la NFL. Gran parte de esa ventaja se explica por una racha legendaria: los Cowboys ganaron 17 aperturas consecutivas entre 1965 y 1981, una serie que cimentó la reputación del equipo como especialista en comenzar campañas con victoria.

En términos modernos, Dallas suele presentarse competitivo el primer domingo (o jueves) de la temporada. Además de la cifra global, hay otro dato relevante: cuando inicia la temporada fuera de casa su rendimiento también ha sido sólido en términos históricos, con más victorias que derrotas en aperturas como visitante. Eso convierte cualquier Kickoff en un examen tanto para el plantel como para la dirección técnica.

¿Se han enfrentado antes Cowboys y Eagles en la semana 1?

Sí —la rivalidad entre Dallas y Filadelfia tiene múltiples capítulos históricos, pero rara vez ha comenzado la temporada cara a cara. Antes de este Kickoff, ambos equipos solo se habían medido en el partido inaugural en contadas ocasiones: los enfrentamientos para abrir la campaña se registraron en 1970, 1976 y 2000, siendo aquel duelo del año 2000 en Dallas (con victoria de Filadelfia por 41-14) el último precedente de un arranque conjunto de temporada entre ambos.

El partido de este jueves marca, por tanto, la primera vez en décadas que la histórica rivalidad sirve como apertura de curso y la primera vez que se juega como season opener en Filadelfia desde 1970.

Más allá de la anécdota histórica, el contexto del Kickoff amplifica la atención: Filadelfia llega como campeón defensor y con los actos de alzado del banderín del Super Bowl, lo que añade presión emocional al rival visitante; para Dallas, arrancar la campaña frente a su clásico adversario implica manejar no solo la táctica y las bajas, sino también la carga simbólica y el ruido mediático que acompaña a una apertura de tanto brillo.

El récord de los Cowboys en Week 1 es uno de los más sólidos de la NFL y explica la confianza histórica del club en abrir campañas. Sin embargo, la particularidad de enfrentarse a los Eagles en un Kickoff —tras 25 años sin que la rivalidad iniciara la temporada— convierte este jueves en un evento donde la estadística histórica choca con la actualidad competitiva: tradición contra la realidad inmediata del plantel y la jerarquía reciente de la división. Los aficionados, como siempre, aguardan una mezcla de fútbol, emoción y un capítulo más en una rivalidad que se reinventa cada vez que ambos equipos pisan el emparrillado.