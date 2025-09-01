Kickoff NFL 2025-26: Cowboys vs Eagles inauguran la temporada en exclusiva por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles marcará el inicio de la temporada de la NFL desde el Lincoln Financial Field. Un partido histórico que podrás disfrutar EN VIVO y en exclusiva para Venezuela a través de Meridiano Televisión. Además, en las plataformas en HD Simpleplus, Netuno Go e Inter Go. La antesala comienza a las 7:30p.m. y la patada inicial está pautada para las 8:00p.m.

Inauguración de lujo

Han pasado 25 años desde que estos dos gigantes de la NFL se vieron las caras en un kickoff de temporada. ¡Las expectativas son altas para todos los aficionados!

Los Eagles llegan con la bandera de favoritos tras una campaña regular de 14-3, coronada con una aplastante victoria de 40-22 sobre Kansas City en el Super Bowl. Con una ofensiva explosiva, liderada por el corredor estelar Saquon Barkley, quien la temporada pasada firmó 2.005 yardas y 13 touchdowns. Filadelfia apunta directo al Super Bowl que se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de California.

En la otra acera, los Cowboys buscan revancha luego de un año gris con récord de 7-10 y la ausencia prolongada de Dak Prescott, lesionado en el tendón de la corva. Aunque las estadísticas solo les otorgan un 1.6% de probabilidad de alzar el trofeo Lombardi, Dallas confía en sorprender y amargarle el campeonato a su archirrival divisional.

La mesa está servida: emoción, historia y rivalidad. No te pierdas el kickoff NFL 2025-26 en la pantalla de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte. Antesala 7:30p.m. y kickoff 8:00p.m.