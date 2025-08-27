La NFL 2025 arranca con un clásico divisional: Philadelphia recibe a Dallas en el Kickoff Game (+Horario)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de la NFL arranca oficialmente el jueves 4 de septiembre de 2025, con el partido inaugural (NFL Kickoff Game) programado para la noche en Filadelfia. El duelo que abrirá el calendario enfrentará a los defensores del título, Philadelphia Eagles, contra los Dallas Cowboys, en el Lincoln Financial Field, en lo que promete ser una primera jornada cargada de intensidad y expectación para la afición de la NFC East.

Fecha y escenario del partido inaugural

El encuentro empezará como es tradición en el horario estelar del jueves por la noche a las 8:20 p.m. El calendario oficial publicado por la NFL confirma la jornada y la sede del Kickoff Game, subrayando que la temporada regular 2025 se extiende a 18 semanas y 272 partidos.

La elección de Dallas como rival para abrir la defensa del título no es casual: se trata de una de las rivalidades más calientes de la liga, y el duelo garantiza interés nacional y altas audiencias. Además, será la primera vez que los Cowboys visiten Filadelfia para abrir la temporada, ya que en ocasiones anteriores en las que ambas franquicias se encontraron en la jornada inaugural (1972, 1976 y 2000) el viaje fue a Dallas. Ahora, la lógica de la NFL (y el atractivo televisivo) colocó a los Cowboys como el invitado incómodo en el Lincoln Financial Field justo cuando Filadelfia levanta el trofeo.

Duelos Eagles vs Dallas

Históricamente la serie entre Cowboys y Eagles es larga y desigual: Dallas lidera el enfrentamiento global por un margen notable —con alrededor de 74 victorias por 58 de Filadelfia en el cómputo total—, una estadística que resume décadas de duelos vibrantes en los que ambos equipos han tenido rachas dominantes en distintos periodos. Esa ventaja histórica de los Cowboys se combina con capítulos memorables (playoffs, duelos definitorios y confrontaciones divisionales que han marcado temporadas).

El contexto inmediato también pesa: la temporada anterior los Eagles barrieron a los Cowboys en sus dos enfrentamientos regulares (con un marcador combinado que reflejó la superioridad de Filadelfia), por lo que el partido inaugural cae cargado de narrativa —¿podrán los Cowboys tomar revancha de inmediato?— y añade dramatismo a la rivalidad. Además, el cambio de timón en Dallas con nuevo staff y la recuperación física de figuras clave (o sus dudas contractuales y de disponibilidad) generan ingredientes extras para el interés mediático.

Para los fanáticos y los equipos, abrir la temporada contra un rival divisional tan directo implica más que un simple partido: es un termómetro para la salud del proyecto, una prueba del trabajo de y, en el caso de los Eagles, la primera oportunidad oficial de demostrar que cuentan con un equipo capaz de revalidar su título.