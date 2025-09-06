Daniella Navarro ya no aparece públicamente con su esposo: ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Desde diciembre de 2024, el público no ve al empresario Jorge Campillo junto a su esposa, la actriz venezolana Daniella Navarro, en su Instagram. ¿Desavenencias? ¿Drama? Ante las dudas, la actual participante de “Velvet: El Nuevo Imperio”, aclaró todo.

En una reciente entrevista, la ex de Ugueth Urbina aseveró que, todo forma parte de su decisión de resguardar la vida íntima de pareja y mantener su relación “alejada de las redes sociales”.

Daniella Navarro habla de la magia de su romance

Lejos de la crisis o escándalos, Navarro confesó que su vida con el también piloto es pura armonía: “Mi vida cambió para mejor. Hoy disfruto más lo sencillo, valoro los abrazos, las conversaciones”.

Asimismo, afirmó que, vive con mucho más equilibrio y todo gracias al colombiano. “Cuando tienes un compañero de vida, todo sabe distinto, más bonito”, relató la artista.

“Estar con un hombre como mi esposo me ha hecho crecer como ser humano. No solo porque esté enamorada, sino porque él es un rey: no solo por cómo me trata, sino por lo que me enseña con su empatía y su alegría. Mi esposo es demasiado feliz, y la gente feliz no jod3”, agregó.

Aclara los rumores

Aunque en sus declaraciones Daniella fue muy clara al afirmar que continúa su mágica relación con Jorge, se tomó un tiempo para pronunciarse en su Instagram acerca de estas especulaciones a causa de la ausencia de imágenes juntos en las plataformas digitales.

“Me divorcian, me embarazan, nos juzgan, nos aman, en fin… recuerden que la gente feliz no jod*” y “No cambio a mi esposo ni por dos de 20 ni por dos de 30”, fueron los mensajes que escribió en las historias.