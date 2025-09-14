Karol G realizó exitoso concierto en el Vaticano: ¡La Bichota brillando!

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, brilló la noche de este sábado 13 de septiembre con un concierto inédito en el Vaticano. Desde la Plaza de San Pedro, la artista paisa le demostró a todos fuerza, talento y mucho estilo.

En el show llevó por nombre “Gracia para el mundo”, Karol interpretó uno de sus más grandes éxitos “Mientras me curo del coro”. Un momento único en la carrera de la artista ganadora del Grammy.

Gran momento

Karol hizo acto de presencia en la espectacular plaza repleta de personas y luces, del brazo de su padre Guillermo Giraldo. Para importante evento la conocida “Bichota”, optó por llevar un ajustado vestido en color negro, adornado con diamantes y mangas, que la hizo lucir sensacional.

Además, optó por un maquillaje suave y cabello recogido para deleitar a todos los presentes en el lugar sagrado.

Tras su primera presentación, llegó un momento único comentado por todo el mundo en redes sociales. La artista cantó el emblemático tema “Vivo por ella”, junto al icono de la ópera, el tenor Andrea Bocelli.

Una voz

Como un canto a la vida y a la paz, los intérpretes unieron sus voces entonando con fuerza y entrega el tema de 1996. Karol con calma y serenidad se gozó la canción, que grabó en el 2024 con el italiano de 66 años.

En Instagram Carolina escribió un bonito mensaje de la emoción que sintió en el escenario y por seguir cosechando éxitos en su carrera musical.

“Momento más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro. Nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, escribió.

Además, agradeció a su abuelita fallecida por ayudarla, guiarla y bendecirla en cada momento único y especial.