Terence Crawford con un gesto mostró respeto por Canelo Álvarez

Terence Crawford sorprendió a la mitad del mundo del boxeo al vencer a Canelo Álvarez. La pelea fue todo un espectáculo que le dio los títulos supermedianos al americano. Sin embargo, un gesto que muestra todo el respeto que el vencedor tiene por Canelo se robó el show.

En rueda de prensa, Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez. Un gesto que sorprendió a los aficionados, pero que termina siendo una muestra de respeto por el dominio del mexicano. A Terence los organismos van a entregarle cinturones nuevos como marca la tradición.

La pelea fue exigente, marcando una pauta para los próximos combates de ambos boxeadores. Canelo pudo dominar al inicio, pero poco a poco Crawford fue ajustando la pelea hasta colocarse por encima. El mexicano no logró afianzar su idea y el americano venció con comodidad.

10 Claves del combate entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Terence Crawford venció por decisión unánime a Canelo Álvarez. Una pelea donde estaba en juego los cuatro títulos supermedianos, que finalmente se llevó el americano. La tarjeta terminó: 116-112, 115-113, 115-113. Con esos números alcanzó a vencer al campeón de campeones.

