Terence Crawford con un gesto mostró respeto por Canelo Álvarez

Terence Crawford sorprendió a la mitad del mundo del boxeo al vencer a Canelo Álvarez. La pelea fue todo un espectáculo que le dio los títulos supermedianos al americano. Sin embargo, un gesto que muestra todo el respeto que el vencedor tiene por Canelo se robó el show.
NOTAS RELACIONADAS
En rueda de prensa, Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez. Un gesto que sorprendió a los aficionados, pero que termina siendo una muestra de respeto por el dominio del mexicano. A Terence los organismos van a entregarle cinturones nuevos como marca la tradición.
La pelea fue exigente, marcando una pauta para los próximos combates de ambos boxeadores. Canelo pudo dominar al inicio, pero poco a poco Crawford fue ajustando la pelea hasta colocarse por encima. El mexicano no logró afianzar su idea y el americano venció con comodidad.
10 Claves del combate entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford
Terence Crawford venció por decisión unánime a Canelo Álvarez. Una pelea donde estaba en juego los cuatro títulos supermedianos, que finalmente se llevó el americano. La tarjeta terminó: 116-112, 115-113, 115-113. Con esos números alcanzó a vencer al campeón de campeones.
10 claves de Canelo vs Crawford
- Inicio de estudio: Canelo impone físico y trabaja al cuerpo con paciencia, mientras Crawford mide distancia y tiempos.
- Ajuste temprano: Crawford encuentra la distancia en el 3-4 con su preciso jab y contras, frenando las entradas de Canelo.
- Medio combate: Terence controla el ritmo con desplazamientos laterales y cambios de guardia, obligando a fallar a Canelo.
- Volumen efectivo: Crawford aumenta combinaciones cortas y limpias; Canelo mantiene bajo output y efectividad decreciente.
- Noveno clave: ráfaga inicial de Crawford sorprende y sacude a Canelo, inclinando aún más el momento del combate.
- Interiores del 10: Terence selecciona golpes y administra riesgos, negando intercambios largos donde Canelo suele brillar.
- Undécimo castigo: uppers y rectos de Crawford impactan claro; el desgaste de Canelo se nota en piernas y respuesta.
- Cierre sin éxito: Canelo presiona en el 12, pero Bud gestiona clinch, espacios y reloj con inteligencia.
- Tarjetas y veredicto: decisión unánime para Crawford, con puntuaciones 116-112 y 115-113 x2.
- Legado inmediato: Crawford, subiendo dos divisiones, se vuelve campeón indiscutido en supermediano y logra un hito histórico.