Canelo vs Crawford | La primera pelea se va a las tarjetas (En vivo)

Bienvenidos a la cobertura en vivo a través de Meridiano.net de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford. El Alligiant Stadium ya está preparado para el combate que detendrá a la ciudad del pecado.
Alakel gana a Travis Crawford en las tarjetas
Crawford revive y casi deja en la lona a Alakel, inicia el último asalto
Alakel mantiene su dominio ante Crawford, ya en ocho rounds
Travis Crawford empareja el combate ante Alakel
Terence Crawford ya llega al Allegiant para el combate
Canelo llega al estadio para la pelea
Mike Tyson llega al Alligiant Stadium
Alakel en control de la pelea ante Crawford en el tercer asalto
Inicia el combate entre Alakel y Crawford
Cerca del inicio de la pelea entre Mohammed Alakel y Travis Crawford
El anillo que ganará el triunfador del combate
La última vez que Canelo peleó ante un boxeador élite
Canelo vs Crawford, la pelea de una vez en la vida