Canelo vs Crawford | La primera pelea se va a las tarjetas (En vivo)

Bienvenidos a la cobertura en vivo a través de Meridiano.net de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford. El Alligiant Stadium ya está preparado para el combate que detendrá a la ciudad del pecado.

Cobertura en vivo

Alakel gana a Travis Crawford en las tarjetas

Crawford revive y casi deja en la lona a Alakel, inicia el último asalto

Alakel mantiene su dominio ante Crawford, ya en ocho rounds

Travis Crawford empareja el combate ante Alakel

Terence Crawford ya llega al Allegiant para el combate

Canelo llega al estadio para la pelea

Mike Tyson llega al Alligiant Stadium

Alakel en control de la pelea ante Crawford en el tercer asalto

Inicia el combate entre Alakel y Crawford

Cerca del inicio de la pelea entre Mohammed Alakel y Travis Crawford

El anillo que ganará el triunfador del combate

La última vez que Canelo peleó ante un boxeador élite

Canelo vs Crawford, la pelea de una vez en la vida