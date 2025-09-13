Terence Crawford y el salto que puede reescribir su legado en el boxeo

Suscríbete a nuestros canales

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado en Las Vegas representa un cruce de estilos, legados y ambiciones. En el marco del fin de semana patrio mexicano, el combate se proyecta como uno de los eventos más simbólicos y exigentes del boxeo moderno.

Crawford aspira a ser el primer campeón indiscutido en tres divisiones bajo los cuatro organismos. Su salto a las 168 libras desafía la lógica física y eleva el tono histórico del combate. Canelo defiende su cetro absoluto y consolida su legado como figura dominante del peso supermediano.

La pelea se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, sede de los Raiders en la NFL. El recinto, con capacidad para 65.000 personas, respira hito logístico y comercial: será el escaparate global de una velada que mezcla historia, poder y tensión simbólica.

¿Cómo llegan Canelo Álvarez vs Terence Crawford a su pelea?

Canelo Álvarez llega con 63 victorias y dos derrotas, mientras Terence Crawford mantiene su invicto en 41 peleas. Ambos comparten un registro sin nocauts sufridos, y el combate será transmitido por Netflix, en el marco del contrato multimillonario con Riyadh Season.

La pelea promete técnica, poder y tensión en cada round. Álvarez defiende su dominio en supermediano, mientras Terence busca un récord sin precedentes. Será un duelo de estilos, inteligencia y resistencia, con legado y ambición en juego desde el primer asalto.

Horario de la pelea Canelo vs Crawford

La transmisión iniciará a las 22.00 en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay; 21.00 en Bolivia, Venezuela y Miami; 20.00 en Colombia, Perú y Ecuador; 19.00 en México; y 03.00 AM del domingo en España. El combate estelar está previsto dos horas después, con acceso exclusivo para suscriptores de Netflix.