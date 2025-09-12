Todo lo que debes saber de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Suscríbete a nuestros canales

Saúl "Canelo" y Terence Crawford serán los protagonistas de la pelea estelar de la cartelera de este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. El mexicano se subirá al cuadrilátero para defender su título de campeón indiscutible Supermediano frente al estadounidense.

El boxeador experimentado volverá a la acción en busca de extender su increíble legado cuando se enfrente al pugilista estadounidense, que viene de convertirse en campeón mundial de cuatro divisiones tras derrotar a Ismail Madrimov por el título de supermediano de la AMB en su última pelea en agosto de 2024.

El enfrentamiento entre Canelo y Crawford promete ser uno de los combates más importantes del año, tanto por el nivel técnico de ambos peleadores como por lo que está en juego. Álvarez buscará reafirmar su dominio en la categoría Supermediano, mientras que el norteamericano intentará hacer historia al subir de peso y conquistar un nuevo título.

Todo lo que debes saber del Canelo vs. Crawford

Canelo Álvarez llegará a este combate con récord de 63-2-2 con 39 nocaut. Será un enfrentamiento especial para el latinoamericano, ya que se desarrollará en el marco de las fiestas patrias mexicanas, lo que significa su duodécima pelea en o cerca del Día de la Independencia de México, con récord en estas peleas de 9-1-1, siendo su única derrota en 2013 ante Floyd Mayweather Jr.

En el caso de Crawford, cuenta con marca de 41-0-0 con 31 KO. El boxeador compite en su tercera pelea por el título indiscutible y, si gana, se unirá a Claressa Shields en 2025 y a Henry Armstrong en 1938 como los únicos boxeadores de la historia en convertirse en indiscutibles en tres categorías de peso diferentes.

Canelo vs. Crawford: Entre los mejores del mundo en la actualidad

Ambos pugilistas han ganado títulos en cuatro categorías de peso diferentes. Crawford tiene la oportunidad de convertirse en el sexto boxeador masculino en ganar títulos en cinco categorías de peso, de acuerdo con la información de ESPN.

Entre las estadísticas, Crawford tiene un porcentaje de nocauts de un 75.6%, mientras que la tasa de KO de Canelo es de 61.9%, según el dato de ESPN Stats & Information y CompuBox. Los peleadores cuenta con 21 títulos mundiales combinados ganados (10 para Crawford, 11 para Canelo).