“Canelo” y Crawford fieras sobre el ring

No es solamente un combate por el título mundial supermediano el que disputarán mañana el campeón indiscutido de la división, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, contra el estadounidense Terrence “Bud” Crawford; se trata de un encuentro entre el poder y la habilidad del azteca contra el que es considerado un huracán del boxeo, porque todo el que se le enfrente cae por cualquier vía ante la potencia de sus puños.

No hay dudas de que desde hace muchos años no se presentaba un combate que sacudiera al mundo del boxeo y la pelea entre Canelo y Crawford reúne todas esas expectativas y la ciudad de Las Vegas, en el hotel T Mobile Arena, se viste de gala para ser la sede de un careo que, de acuerdo a los entendidos, debe favorecer al mexicano, aunque muchos consideran que le llegó la hora de colgar los guantes por la supuesta paliza que le aplicará el estadounidense.

Un informe del colega Jorge Ebro desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, precisa que Las Vegas ya está en plena ebullición ante este careo mundialista.

Relata en su informe que el martes comenzaron las actividades con las tradicionales Grand Arrivals en Las Vegas, un desfile donde la gente tiene un primer contacto con los protagonistas y la ciudad del juego se viste de boxeo, recordando que algo importante está por suceder.

Canelo es el ídolo

Álvarez es considerado en México un verdadero ídolo, casi un dios del boxeo que ha acabado con casi todos sus oponentes. Su recia pegada, el arte de dominar con sus impactos a sus rivales, le han llevado a coronar triunfos en las categorías que ha disputado.

Hoy “Canelo” tendrá la posibilidad de ratificar su supremacía. Sin embargo, tendrá que presentarse en óptimas condiciones, pues de lo contrario tendrá muchos problemas en el entarimado.

El tapatío trató de rechazar a Crawford hasta donde pudo, pero llegó el momento de enfrentarlo. Ahora reconoce que es un rival muy poderoso, un hombre que es un aluvión en el ring, que siempre va hacia adelante buscando como una fiera a su oponente; no obstante, el azteca se muestra confiado en que podrá derrotarlo.

Así, para muchos entendidos, el estadounidense podría llegar a la cúspide de su carrera si logra neutralizar con sus poderosas combinaciones al mexicano.

¿Habrá nocaut?

Todo puede ocurrir en el entarimado y una de esas variantes puede ser la del nocaut contundente, un destino que puede llegar por cuanto ambos tienen poder anestesiante en los nudillos.

En este caso también se destaca que “Canelo” es un peleador que va derrumbando poco a poco a sus rivales. No posee un golpe letal para acabar de una buena vez con su opositor, algo que sí posee Crawford.

Por ello, puede apreciarse que en cuanto a poder fulminante Crawford tiene todas las de ganar y es por ello que Álvarez debe esforzarse en ir llenando de golpes a su antagonista hasta que llegue el momento de tratar de dar el golpe certero que mine por completo a su rival.

De esta forma estaremos ante un combate que era el esperado por millones de aficionados al boxeo en todo el mundo. Dar un favorito unánime es muy difícil por los argumentos expuestos con anterioridad.

Lo que sí es bien cierto es que al final del careo puede resultar la despedida de un monarca como “Canelo”, que cautivó a los aficionados por su carisma, por sus tremendas condiciones como púgil, y otro como el “Bud” Crawford, quien subirá al ring a demostrar que es el nuevo rey del boxeo.



Nota de Nelson Contreras / In: @nelsoncon2020