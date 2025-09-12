¿Cuánto ganará? Canelo Álvarez asegura el mayor botín de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo sábado, 13 de septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez defenderá su campeonato indiscutido entre supermedianos. Y no solo enfrentará a un rival que debutará en esta categoría, sino que asegura la mayor ganancia de su carrera.

Para esta esperada cartelera, a efectuarse en el Allegiant Arena de Las Vegas, Nevada, el botín del pugilista mexicano duplica la que había sido su más alta recompensa por evento.

¿Cuánto ganará Canelo?

La última vez que el tapatío subió al cuadrilátero, el 3 de mayo de 2025, para enfrentar al cubano William Scull en Arabia Saudita, generó un aproximado de 80 millones de dólares.

De hecho, el acuerdo del icónico boxeador latinoamericano con el promotor Turki Al-Sheikh (Autoridad General de Entretenimiento por Real Decreto del Reino de Arabia Saudita), estipula que percibirá -al menos- esa cantidad durante 5 combates, siendo su previo enfrentamiento el primero de ellos.

Para este próximo duelo, ante el estadounidense Terence Crawford, Álvarez establecerá un récord personal en ganancias por evento. Aproximadamente 100 millones de dólares, que sería el máximo de su carrera (75M$ por la pelea y 25M$ de PPV), según el portal informativo Salary Leaks.

Por su parte, Crawford estaría obteniendo 50 millones de dólares como recompensa de este combate histórico.

Asimismo, otros medios de comunicación señalan que el monto final sería de 150 millones de dólares para el oriundo de Guadalajara.