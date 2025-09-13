Canelo Álvarez con una ligera ventaja ante Crawford en el pesaje

Suscríbete a nuestros canales

La espera por la pelea más esperada del año ha terminado. Saul "Canelo" Álvarez vs Terence Crawford, se enfrentan este sábado 13 de septiembre, donde el mexicano tendrá sobre la mesa sus 4 cinturones.

Saúl "Canelo" Álvarez vs Terence Crawford

Saúl Álvarez se subirá al ring con un récord de 63 victorias, 59 por la vía del KO, 2 empates y 2 derrotas (63-2-2). Mientras que su rival, Crawford llega a la pelea invicto con un récord de 41 victorias (31 de ellas por la vía del KO), 0 derrotas y empates. Aunque, peleará dos categorías arriba de lo que es habitual para el americano.

El pesaje de Canelo vs Crawford se realizó este viernes 12 de septiembre. Además, el todos boxeadores de esta velada de sábado pasaron a la báscula sin problema novedad.

El show del pesaje

El pesaje de los boxeadores estelares de la noche (Álvarez y Crawford) se realizó en la mañana del viernes 12 de septiembre, a puerta cerrada. El mexicano al igual que el norteamericano marcaron las mismas 167.5 libras confirmando de esta manera que los dos se subirán al ring del Allegiant Stadium con el mismo peso.

Desde el Allegiant Stadium de Las Vegas se llevó a cabo el evento del pesaje donde Terence Crawford cargaría con los abucheos del público, mientras que al mexicano recibió una ovación de pie. El respaldo es total para Saúl marcando así una ligera ventaja con los presentes en su costado.

¿Por donde ver la pelea Canelo vs. Crawford?

La que ha sido catalogada como una de ls peleas más esperadas de este 2025, Canelo vs Crawford, se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre alrededor de las 9:30 p.m. horario de la CDMX. Se podrá disfrutar del combate solo por la plataforma de Netflix.