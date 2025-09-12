Óscar de la Hoya dio su predicción para la pelea Canelo vs Crawford (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Óscar de la Hoya, una de las voces más autorizadas del boxeo mundial, ha encendido el debate sobre el esperado duelo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford. El excampeón mundial no oculta su visión: las condiciones del combate favorecen al mexicano y ve grandes posibilidades de que logre una victoria por la vía del nocaut.

Sus declaraciones han generado un eco inmediato en el entorno de ambos peleadores, sobre todo porque se trata de un choque cargado de expectativas y con ingredientes históricos.

De la Hoya y su pronóstico para Canelo vs. Crawford

De la Hoya fue claro al analizar la situación particular de Crawford, quien deberá subir dos categorías de peso para enfrentarse con Álvarez. Según el promotor, el estadounidense no solo se medirá con la calidad y la experiencia del tapatío, sino también con una diferencia física que puede resultar determinante en el ring.

“Crawford subirá dos divisiones y viene de un año de inactividad. Eso es una gran ventaja para Canelo”, advirtió De la Hoya. Desde su perspectiva, la pelea podría desnivelarse si Álvarez logra imponer su ritmo desde los primeros asaltos. Incluso, fue más específico al señalar un rango de oportunidad: del séptimo al décimo episodio, el mexicano tendría las mayores probabilidades de acabar con Crawford antes de la campana final.

El detalle del peso no es menor. De la Hoya estima que Álvarez podría llegar a marcar hasta 190 libras dentro del ring, un número que marcaría una diferencia sustancial frente a un Crawford que debutará en la división supermediana sin la misma adaptación. Esa brecha, unida a la inactividad del estadounidense, se convierte en un argumento sólido para pensar en un desenlace explosivo.

Expectativa por un nocaut histórico

El comentario del exboxeador abre un escenario apasionante para los fanáticos. Una victoria de Álvarez por nocaut no solo reforzaría su legado en la élite del boxeo, sino que también dejaría un capítulo memorable ante uno de los rivales más talentosos de la era.

Crawford, por su parte, no desconoce los retos que supone la pelea. Su historial de invicto y su reputación como boxeador técnico y adaptable le dan credibilidad en cualquier combate, pero la exigencia física de medirse con un oponente naturalmente más grande podría ser su mayor obstáculo.

El análisis de De la Hoya intensifica una expectativa que ya era alta. El aficionado espera un choque donde la inteligencia táctica de Crawford se enfrente al poder y la solidez de Álvarez. Si el escenario que augura el “Golden Boy” se cumple, el mundo podría presenciar un nocaut que quedaría grabado en la historia reciente del boxeo.

La mesa está servida: un combate de estilos, generaciones y desafíos físicos, con la posibilidad de un desenlace fulminante que mantiene a millones de seguidores en vilo.