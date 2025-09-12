Periodista mexicano ataca a Canelo Álvarez por su pelea con Crawford

Suscríbete a nuestros canales

Falta muy poco para la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford, uno de los combates más esperados de la temporada. Uno de los periodistas mexicanos más reconocidos del país, lanzó la última polémica por la pelea; no dejó dudas con un análisis donde indica que Canelo siempre tiene todas las de ganar.

David Faitelson acusó al clan Canelo-Reynoso de aprovechar los rivales. "El Canelo ha arrasado con las 168 libras. Tiene precaución, por no decir temor, de subir a 175 y hacer la revancha con Bivol o retar a Beterbiev o aceptar a Benavidez... mejor va por "los de abajo". Cuando no los deshidrata, los hace subir de peso. Terrence Crawford es otra víctima del "clan Canelo-Reynoso".

La pelea entre Canelo y Crawford ha generado reacciones divididas en el entorno boxístico. Mientras algunos celebran el cruce como un evento histórico entre dos campeones indiscutidos, otros señalan que el físico y la edad de Crawford lo colocan en desventaja. El debate sobre la legitimidad del reto sigue abierto

¿Por qué Canelo Álvarez no acepta una revancha en las 175 libras?

Entre 2024 y 2025, Dmitry Bivol centró su agenda en la unificación del peso semipesado, culminando con victoria sobre Beterbiev el 22 de febrero. Eso lo consolidó como campeón indiscutido en 175, desplazando cualquier revancha con Canelo, quien mantuvo su enfoque en las 168 libras.

La derrota de Canelo ante Bivol en 2022 evidenció las limitaciones del mexicano en 175: menor volumen, menor alcance y menor impacto. Desde entonces, su entorno ha reafirmado que su “mejor peso” es 168, y el propio Álvarez ha declarado que la revancha no es prioridad absoluta.

Sin embargo, la verdadera razón por la que la revancha no se ha concretado radica en el desacuerdo entre ambas partes. La pelea sigue estancada por diferencias estratégicas, no es una situación irreconciliable; pero se espera que pueda haber un acercamiento para los próximos años.