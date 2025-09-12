Así fue el pesaje de Canelo y Crawford en la previa de la pelea (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La ''primera mitad de la pelea'' entre Saúl 'Canelo Álvarez y Terence Crawford, se efectuó con éxito este viernes, en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

167.5 libras (76 kilogramos), reflejó el peso al que subieron en mexicano y estadounidense, respectivamente, cumpliendo con el crucial protocolo previo al combate, para que éste proceda sin mayores contratiempos.

Un cara a cara para el recuerdo

Desde que se confirmó que ambos competidores cumplieron con este requisito, la disputa por el campeonato indiscutido del peso supermediano procederá de forma inevitable.

Vale la pena mencionar que, siendo Crawford campeón en la categoría welter, tuvo que dejar su título vacante para realizar una arriesgada apuesta: quedarse con todos los cinturones de 'Canelo' y con ello convertirse en el único boxeador que domina de forma indiscutible tres categorías.

Por su parte, Álvarez quiere negar a su rival esta posibilidad y a su vez poner fin al invicto de 41 peleas (31 nocauts) que ostenta el norteamericano desde su debut en el año 2008. Asimismo, busca ampliar a 64 su historial de victorias en 68 peleas (solo 2 derrotas y 2 empates) desde su estreno profesional en el 2005.