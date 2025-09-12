Boxeo: ¿Canelo Álvarez y Terence Crawford entre los mejores del siglo XXI?

Suscríbete a nuestros canales

Muchos han catalogado el próximo combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, a efectuarse en Las Vegas este 13 de septiembre, como uno de los combates más importantes de los últimas dos décadas y media.

De hecho, más allá del contexto, el lema dispuesto por Netflix como única plataforma autorizada para transmitir este evento, se basa en esta premisa. ''Una pelea que se ve una vez en la vida'', sugiere el eslogan en inglés de este evento.

Sin embargo, basado en un ránking desarrollado por los expertos y periodistas del medio Sporting News, la interrogante sería si estos dos pugilistas están entre los mejores del siglo XXI.

Los mejores peleadores del siglo XXI

De acuerdo con este listado, tanto Saúl Álvarez como Terence Crawford conforman el top 10 de boxeadores históricos de los últimos 25 años, considerando este análisis a partir del año 2000.

El estadounidense ocupa el puesto 10 entre los miembros de este grupo, basado principalmente en sus dos campeonatos indiscutidos en peso welter y superwelter, más allá de exhibir un invicto notable en 41 peleas.

Por su parte, el tapatío se encuentra en la quinta posición de este ránking, no en vano su legado es indiscutible. Además de vencer a Sergey Kovalev como semipesado y medirse ante los más grandes de la historia, es el actual campeón indiscutido supermediano.

La tarea del mexicano, el próximo sábado, será frustrar el intento de Crawford de convertirse en el primer boxeador que se consagra en tres categorías distintas.