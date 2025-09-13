Canelo vs Crawford: Horario y cómo ver la pelea de peso supermediano

Suscríbete a nuestros canales

Saúl Canelo' Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en el Allegiant Stadium por el campeonato indiscutido de peso supermediano. El combate respira tensión histórica: el mexicano expone sus cuatro cinturones ante un rival invicto que sube dos categorías para desafiar su legado.

La transmisión iniciará a las 22.00 en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay; 21.00 en Bolivia, Venezuela y Miami; 20.00 en Colombia, Perú y Ecuador; 19.00 en México; y 03.00 AM del domingo en España. El combate estelar está previsto dos horas después, con acceso exclusivo para suscriptores de Netflix.

Será la primera vez que una pelea de esta magnitud se transmita por Netflix, sin modalidad de pago por evento. El servicio ofrecerá cobertura en inglés y español, con producción especial desde Las Vegas. La plataforma busca posicionarse como nuevo actor en el boxeo global, rompiendo esquemas tradicionales.

Cartelera completa de Canelo vs Crawford

La cartelera de Canelo vs Crawford respira variedad y tensión en cada división. Desde pesos pesados hasta superpluma, el evento reúne prospectos, campeones interinos y apellidos históricos. Las peleas prometen acción real en una noche histórica para el boxeo.

Figuras como Callum Walsh, Christian Mbilli y Fernando Vargas Jr. buscarán consolidarse en escenarios de alto voltaje. El evento también incluye talentos emergentes como Reito Tsutsumi y Steven Nelson, en una jornada que mezcla legado, oportunidad y riesgo.

