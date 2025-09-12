¿Quién era Yu Menglong, el actor y cantante que murió al caer de un quinto piso?

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento asiático está de luto al confirmarse la muerte del actor y cantante chino Yu Menglong, mejor conocido como Alan Yu. Los medios han reseñado el fallecimiento del artista de 37 años, quien había participado en la popular serie de romance “Go Princess Go”.

Hasta el momento se conoce que Yu cayó del quinto piso de un edificio en la ciudad de Pekín, China.

Algunos detalles

Según información recogida en diversos medios aseguran que el hombre estaba en una reunión con amigos cercanos, de manera repentina se encerró en una habitación y luego fue encontrado sin vida en planta bajo del edificio.

Una persona que estaba pasando por el lugar fue quien se percató y avisó del cuerpo de Menglong, lanzado. Autoridades han notificado de manera oficial, que descartan que se haya tratado de un crimen.

“Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong cayó y murió el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier criminalidad. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, ha escrito el equipo del artista.

Carrera en la televisión

El nacido el 15 de junio de 1988 en China, se formó en el "Beijing Institute of Performing Arts", para comenzar su carrera en la industria de la televisión. En el 2010 participó en el show “Super Boy”.

También fue elenco de muchas series reconocidas en China como “The Moon Brightens For You”, “Eternal Love”, “Who's Not Rebellious Youth” y “Unstoppable Youth”.