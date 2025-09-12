Argentina se une a la fiesta del Latinoamericano de Jockeys Clubes

Suscríbete a nuestros canales

El camino rumbo al Gran Premio Latinoamericano (G1) en distancia de 2000 metros en pista de césped, tendrá un valor de $300.000 en premios. Este evento tendrá como escenario el Hipódromo de Gavea, Brasil, que será por cuarta vez la sede del gran campeonato del turf sudamericano, bajo la organización del Jockey Club Brasileiro.

Latinoamericano llegará a su edición 45 en fecha confirmada

El Gran Premio Latinoamericano es una competencia que se creó para los jockeys clubes que participan en hipódromos de Sudamérica. Es la carrera insignia de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), que es la entidad que defiende a las organizaciones turfísticas sudamericanas en los espacios internacionales.

En la tarde de este jueves, se supo a través de la cuenta X del sitio hípico más importante en Argentina, "Turf Diario", quiénes serán los representantes para la gesta que tendrá lugar el 18 de octubre en el hipódromo La Gave, Brasil. Los Jockey Clubes de San Isidro y Palermo han nombrado los ejemplares "Need You Tonight" y "Vundu", según informa la prensa. Así, ya se conocen confirmados seis ejemplares hasta el momento. Uno por Uruguay, dos por Argentina y tres por Chile.

Vundu, nominado por el hipódromo de San Isidro, es un macho de cinco años hijo de Suggestive Boy en Venerancia por Lode, que corre para el Stud Gran Ascochinga, es ganador de ocho carreras en diez presentaciones, múltiple ganador de pruebas de grado y listadas, entre ellos el Gran Premio Estrellas Classic (G1).

En cuanto Need You Tonight, es un macho de cuatro años hijo de Hat Ninia en En Exeso por Easing Along, es múltiple ganador de pruebas de grados y listadas, entre ellas el Gran Premio República Argentina (G1) disputado en mayo de la presente temporada. Este linaujo corredor representará al hipódromo de Palermo.

En la actualidad, el Latinoamericano de Jockey Clubs, es la competencia más significativa de Latinoamérica, con el premio más grande que se puede obtener. Longines lo ha patrocinado desde 2014; el acuerdo con la firma de relojes suiza terminó tras la edición 2023, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro.