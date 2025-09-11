Chile anunció sus candidatos para el Latinoamericano de Jockeys Clubes

Suscríbete a nuestros canales

El camino rumbo al Gran Premio Latinoamericano (G1) en distancia de 2000 metros en pista de césped, tendrá un valor de $300.000 en premios. Este evento tendrá como escenario el Hipódromo de Gavea, Brasil, que será por cuarta vez la sede del gran campeonato del turf sudamericano, bajo la organización del Jockey Club Brasileiro.

Latinoamericano llegará a su edición 45 en fecha confirmada

Los hipódromos que son parte de la OSAF se preparan para terminar el proceso de nominaciones mientras se espera la llegada del momento de tan significativa gesta equina. La fecha del evento, que tendrá lugar el 18 de octubre, ya ha sido confirmada. Las expectativas aumentan cada semana y el escenario será el icónico Hipódromo de Gávea. Como es habitual, esa fecha contará con una programación de primer nivel, que se abrirá con la participación de caballos internacionales.

Este fin de semana la delegación de Chile, anunció sus tres participantes que representaran al Jockey Club Santiago de Chile y al Joceky club Hipódromo de Chile. El Jockey Club Santiago de Chile, anunció por intermedio de un comunicado de prensa la postulación de los ejemplares Medjool y Torna, por lo cual el Directorio de la Sociedad, una vez revisada las campañas y los ratings internacionales de ambos candidatos, decidieron nominar al ejemplar Medjool, para que sea su representante.

Mientras que el hipódromo de Chile, anunció a sus candidatos para el hipódromo de La Gavea, en Río de Janeiro, My Way, con la monta de Oscar Ulloa y Daktari, conducido por Gonzalo Ulloa, que acompañaran a Medjool del Club Hípico Santiago, con la monta de Jorge González.

El Gran Premio Latinoamericano es una competencia que se creó para los jockeys clubes que participan en hipódromos de Sudamérica. Es la carrera insignia de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), que es la entidad que defiende a las organizaciones turfísticas sudamericanas en los espacios internacionales.

En la actualidad, esta competencia es el examen más significativo de Latinoamérica, con el premio más grande que se puede obtener. Longines lo ha patrocinado desde 2014; el acuerdo con la firma de relojes suiza terminó tras la edición 2023, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro.