Hijo de Gun Runner que costó $1,550,000 fue el más valioso del cuarto día

Este martes fue celebrada la cuarta sesión de la venta de Yearlings de Septiembre de Keeneland, que correspondió al segundo día del segundo libro de estas majestuosas subastas que son consideras como las más selectas anualmente y por cuarto día, se mantiene invicto el semental Gun Runner con el mayor de precio de ventas adquirido en cada sesión. Ahora le tocó el turno a un hijo en la yegua Twenty Carat por fue vendido por un valor de $1,550,000.

Gun Runner invicto en la primera semana de ventas

Sin duda alguna el semental más cotizado de las ventas de Yearlings de Septiembre de Keeneland, es Gun Runner, que por cuarto día vendió un producto al mayor precio. Se trató de un hijo de la yegua Twenty Carat, que se vendió por 1,55 millones de dólares a White Birch Farm, propiedad de MV Magnier y Peter Brant, y encabezó la cuarta sesión de la subasta de yearlings de Keeneland de septiembre, el 11 de septiembre.

Su progenie mantuvo una gran demanda hasta el final del Libro 2, y Hip 969 se convirtió en la duodécima adquisición de Gun Runner por un valor de siete cifras durante la subasta de septiembre, con un total de 36 ejemplares vendidos, con un promedio de 932.917 dólares.

Gun Runner ha sido el mejor caballo de la sesión durante cuatro sesiones consecutivas y lidera a todos los sementales en términos brutos con $33,585,000.

El potro castaño, criado por Three Chimneys Farm y consignado como Hip 969 por Four Star Sales, es el segundo potro del ganador de stakes de grado Into Mischief. yegua de veinte quilates Su primera potra, una hermana completa de 2 años de Hip 969, está entrenando en el sur de California y registró una brisa de bala de media milla en el hipódromo de Los Alamitos a fines del mes pasado.

Gun Runner, actualmente el tercer semental más importante de América del Norte, estuvo la pasada temporada de cría en Three Chimneys Farm, cerca de Midway, Kentucky, por una tarifa publicitada de $250,000.