Hija de Not This Time que costó $1,000,000 fue la más de la cuarta sesión

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves se efectúo la cuarta sesión en las ventas selectas de Yearlings de septiembre en Keeneland, que corresponde al segundo libro en su primera sesión, de las mejores propuestas del futuro equino no sólo para estados unidos, sino, para diverso mundo hípico en el globo terráqueo. En esta jornada fue vendida una hija de Not This Time por $1 millón, que fue la potranca más cara para su género.

Hija de Not This Time fue la más costosa para su género

La potranca más cara de la cuarta sesión fue Hip 887, una potranca por Not This Time en la yegua Road to Victroy por Quality Road, que se vendió a Flying Dutchmen por un millón de dólares. Hip 887 fue criado en Kentucky por Stonestreet Thoroughbred Holdings y consignado por Warrendale Sales, agente de Stonestreet Bred for Brilliance.

Fueron los principales compradores de la cuarta sesión, consiguiendo cinco caballos por un total de 3.745.000 dólares.

Flying Dutchmen ha tenido un año exitoso después de que su potro Owen Almighty ganó el Derby de Tampa Bay (G3) y terminó quinto en el Derby de Kentucky (G1) detrás de Sovereignty. Not This Time tuvo una venta notable, ya que también logró su duodécima compra de un yearling por siete cifras en la venta realizada hasta el jueves por la noche.