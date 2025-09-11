Haru Urara "la estrella brillante de los perdedores de todo el mundo", murió a la edad de 29 años

Suscríbete a nuestros canales

La noticia se dio a conocer este miércoles 10 de septiembre que la yegua Haru Urara, una purasangre que conquistó a los aficionados a las carreras y al público en general en la década del 2000 con una notable racha de derrotas que abarcó sus 113 participaciones, falleció a los 29 años.

La Asociación de Caballos Jubilados, una entidad sin fines de lucro, comunicó en su página web que Haru Urara estaba disfrutando su retiro en un rancho ubicado en Onjuku, una ciudad costera de la prefectura de Chiba. Además, informó que el cólico fue la razón del fallecimiento.

La yegua no ganó ninguna carrera desde su primera en 1998 hasta la última en 2004. Su trayectoria en el hipódromo de Kochi generó la atención del público, y los aficionados y el público la veían como la perdedora estrella de la nación con cariño.

Haru Urara, nacida el 27 de febrero de 1996 en Hokkaido, su nombre tiene como significado “Primavera Gloriosa o Gentil” fue hija de Nippo Teio, caballo distinguido en Japón. Pese a su buen linaje, Haru Urara nunca logró ganar una carrera. Desde el último puesto en su debut, su racha de derrotas la transformó, con el tiempo, en una figura entrañable para el público japonés.

La muerte de Haru Urara, la yegua de carreras japonesa famosa por su tenacidad, ha conmovido a Japón y a fanáticos en todo el mundo. Con 29 años, Haru Urara falleció el 9 de septiembre de 2025 en Martha Farm, un rancho en Onjuku (Chiba), donde pasó su última etapa rodeada del personal que la cuidó desde 2013.

Haru Urara como llega ser la inspiración de un juego

Los medios de comunicación japoneses revelaron su historia después de que sufriera su derrota número 80, en el año 2003; fue entonces cuando se produjo el fenómeno mediático. Lo que en una situación diferente podría haber sido solamente un hecho anecdótico relacionado con el deporte se transformó en una inspiración para la sociedad: a la yegua se le puso el apodo de "estrella de los perdedores" o "makegumi no hoshi". Este fenómeno traspasó fronteras y fue reportado por medios de comunicación como la BBC, que están fuera de Japón.

Haru Urara, después de su retiro en agosto de 2004, se mantuvo en la memoria como una leyenda. Su historia adquirió una nueva dimensión en 2021, cuando se incorporó como personaje al videojuego y anime Umamusume: Pretty Derby, donde se le representó como "chica caballo", lo que posibilitó que una nueva generación conociera su legado.

Una oleada de muestras de afecto a nivel internacional fue provocada por el lanzamiento mundial de este juego en 2025. Con la ayuda de la plataforma Fresh Hay Bank, miles de admiradores donaron y recolectaron más de 2.500 kilogramos de hierba de centeno para caballos retirados, entre los que se encontraba Haru Urara. La plataforma se cayó porque la respuesta fue tan fuerte, en un reflejo de la pasión que la yegua supo crear en vida. Según el portal web infobae.