Tigres pierden a Javier Báez por pelotazo en la cara: Será evaluado día a día (+Detalles)

Los Tigres de Detroit no tuvieron una buena noche, pues perdieron a dos jugadores por aparentes lesiones. Por un lado el lanzador y actual premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal; por otro lado, el infielder boricua Javier Báez.

Báez ha jugado en el cuadro interior y el jardín central esta temporada. Batea para .256 con 11 jonrones y 52 carreras impulsadas.

Pelotazo de Javier Báez

En la parte alta de segunda entrada, Javier Báez se enfrentaba al derecho de los Marlins Sandy Alcántara, quien tiró un cambio de descontrolado alto, al que el campo corto de los felinos haría swing y golpearía la pelota que primero golpearía en el borde de su casco antes de impactar cerca de su ojo izquierdo.

Un nudo se formó inmediatamente en su frente, justo entre sus ojos. “Eso fue aterrador”, dijo Hinch. “Ya había visto a un tipo golpearse la cara con una pelota de foul. No supe dónde le dio, pero fue justo encima de la ceja. Estaba consciente y hablaba. Quería ponerse de pie de inmediato. Ahora mismo está en estado crítico”.

Javier Báez permaneció en el suelo cerca del home y fue atendido por el cuerpo técnico de los Tigres. Se puso de pie rápidamente y abandonó el juego. Trey Sweeney completó el turno al bate con un ponche que se le acreditó a Báez.

No fue incluido en el protocolo de conmociones cerebrales. Báez dijo que hablaría con los medios el sábado.