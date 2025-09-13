MLB: Preocupación en Detroit ante posible lesión de su Cy Young (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El abridor estelar de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, encendió las alarmas la noche del viernes al abandonar el montículo en pleno juego contra los Marlins de Miami. Skubal, considerado el principal candidato al premio Cy Young de la Liga Americana en 2025, fue retirado por el cuerpo médico tras mostrar signos de dolor en el costado izquierdo de su cuerpo luego de realizar un lanzamiento.

Desempeño antes de la lesión

Antes de su inesperada salida, Skubal había lanzado 3.1 entradas en las que permitió cuatro hits, tres carreras limpias y logró dos ponches. Aunque no fue su mejor actuación, el zurdo mantenía a los Tigres en competencia hasta que, visiblemente afectado, solicitó la presencia del mánager en el montículo. El momento exacto ocurrió en la parte baja del cuarto inning, cuando Skubal se llevó la mano al costado tras lanzar un cambio de velocidad.

Preocupación en Detroit

Skubal ha sido pieza clave en la campaña de Detroit, que lidera cómodamente la División Central de la Liga Americana. Con una efectividad de 2.10, 13 victorias y 222 ponches en 180 entradas, el zurdo ha sido fundamental en la sólida temporada del equipo.

El manager A.J. Hinch y el cuerpo médico del club aún no han emitido un parte oficial sobre el estado físico del lanzador, aunque se espera que en las próximas horas se realicen estudios para determinar el alcance de la molestia.