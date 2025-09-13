MLB: Geraldo Perdomo a la altura del MVP más sólido de Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Geraldo Perdomo es de los mejores peloteros de la temporada 2025. El dominicano está en un gran estado de forma y ha logrado registrar números sensacionales con Diamondbacks de Arizona. Es tan buena su campaña, que está a la altura de uno de los MVP más dominante de Grandes Ligas.

Perdomo se ha convertido en la pieza clave ofensiva de D-backs a lo largo de la temporada 2025. De hecho, es tan importante su contribución que se una a Aaron Judge y Cal Raleigh como los únicos peloteros con: 95+ impulsadas y 6+ fWAR en una campaña marcada por los batazos.

El fWar es una métrica para estimar cuántas victorias aporta un jugador por encima de lo que haría un reemplazo promedio. Tener un 6+ de fWAR está en territorio de All-Star o MVP, o estar a la altura de Judge; quien es el MVP más dominante de Liga Americana en los últimos años.

Geraldo Perdomo está firmando la mejor temporada de su carrera en Grandes Ligas

Geraldo Perdomo poco a poco se ganó un lugar en Diamondbacks de Arizona gracias a sus dotes defensivos. Sin embargo, su ofensiva poco a poco fue despertando hasta registrar los mejores números de su carrera. 2025 será un antes y un después para el dominicano en Las Mayores.

Los mejores números de Geraldo Perdomo en su carrera

Max: 148 juegos - tiene 147 en 2025

Max: 431 turnos - tiene 541 en 2025

Max: 71 anotadas - tiene 92 en 2025

Max: 100 hits - tiene 154 en 2025

Max: 21 dobles - tiene 27 en 2025

Max: 4 triples - tiene 4 en 2025

Max: 6 jonrones - tiene 19 en 2025

Max: 47 impulsadas - tiene 95 en 2025

Max: 64 boletos - tiene 87 en 2025

Max: 103 ponches - tiene 73 en 2025

Max: 16 bases robadas - tiene 26 en 2025

Max: .273 promedio - tiene .285 en 2025

Max: .353 OBP - tiene .386 en 2025

Max: .374 SLG - tiene .455 en 2025

Max: .718 OPS - tiene .841 en 2025

¿Es Geraldo Perdomo la nueva cara de Diamondbacks de Arizona?

Geraldo Perdomo sin duda alguna se ha ganado ser una de las figuras más importantes de Diamondbacks de Arizona en 2025. El equipo puede estar pensando en una pequeña, pero efectiva reconstrucción y el dominicano, junto a Corbin Carroll son los únicos intocables en el proyecto.