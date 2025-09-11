MLB: Geraldo Perdomo cerca de una legendaria marca en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Geraldo Perdomo es de los peloteros más importantes entre los dominicanos en 2025. El infield está en el momento más importante de su carrera con Diamondbacks de Arizona. De hecho, va a certificar su gran año en Grandes Ligas con una marca legendaria para los quisqueyanos.

Perdomo está registrando los mejores números de su carrera en Las Mayores. Solo tiene 5 años en la liga, pero los aprovechó mostrando un rendimiento superlativo juego a juego. En ese contexto, necesita solo 2 jonrones, para alcanzar el primer 20 HR - 20 BR de su carrera.

Geraldo es la pieza clave de una ofensiva de D-backs que no ha sido fuerte en 2025. A pesar de eso, El dominicano es tan fundamental en la dinámica del equipo, que es parte de los cimientos del proyecto deportivo; a tal punto que Perdomo y Corbin Carroll son la cara de la franquicia.

Peloteros Dominicanos que lograron el 20-20 en su carrera en Grandes Ligas

Geraldo Perdomo pronto se va a unir a una larga lista de dominicanos que alcanzaron al menos una vez en su carrera el 20-20. En dicho conteo hay leyendas como: Vladimir Guerrero, César Cedeño y el propio Sammy Sosa. Eso sí, hay jugadores como José Ramírez y Julio Rodríguez que ya tienen más de una temporada con esa marca.

Dominicanos con lograron el 20-20 en su carrera

César Cedeño Juan Samuel Starling Marte Alfonso Soriano Hanley Ramírez José Ramírez Carlos Gómez Jonathan Villar Sammy Sosa Raúl Mondesí Jean Segura Vladimir Guerrero Elly De La Cruz Juan Encarnación Fernando Tatis Jr. Julio Rodríguez Pedro Guerrero Juan Soto Nelson Cruz Danny Santana Oneil Cruz George Bell Willy Adames Fernando Tatis (padre)

Números de Geraldo Perdomo con Diamondbacks de Arizona en 2025

La temporada 2025 de Geraldo Perdomo está siendo una reivindicación de que su talento va creciendo temporada a temporada. El dominicano está registrando los mejores números de su carrera; además, de eso su juego fluye con la naturalidad de un autentico líder.

Números de Perdomo en 2025:

- 146 juegos, 539 turnos, 90 anotadas, 153 hits, 27 dobles, 4 triples, 18 jonrones, 93 impulsadas, 86 boletos, 73 ponches, 25 bases robadas, .284 promedio, 383 OBP, .449 SLG, .832 OPS