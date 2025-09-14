Juan Soto conecta el 40 de la temporada y se acerca a esta histórica cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, disparó este sábado su cuadragésimo (40) cuadrangular de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Rangers de Texas. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de Queens, ante 41,752 aficionados.

De esta manera, el patrullero alcanza la cifra de 40 bambinazos por segunda temporada consecutiva; y se pone a solo nueve de los 250 estacazos en su carrera. Asimismo, Soto se pone a solo tres carreras impulsadas de las 100 por cuarta ocasión y 11 remolcadas de las 700 de por vida. De conseguirlo, se convertiría en el primer jugador desde el 1996 en pegar 40 jonrones, remolcar 100, anotar 100, tomar 120 boletas, y estafarse 30 bases.

Este sería su tercer jonrón de sus últimos siete compromisos. En días anteriores, se consiguió por primera vez en su carrera el hito de los 30-30, y está a solo ocho estafadas de ser un 40-40.

El tablazo de Juan Soto

Corría la parte baja de la sexta entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Hoby Milner. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor de los locales.

Con un outs en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas; Milner tiró un sinker de unas 89 millas por hora en la zona interna del homeplate, lanzamiento que Soto no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 104 millas por hora y recorrió 414 pies de distancia.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .282, con 1073 hits, 241 jonrones y 689 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .264/.398/.529 (Avg/Obp/Slg); en 527 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 139 imparables, 40 cuadrangulares, anotado 113 e impulsado 97. Ha recibido 118 boletos y 127 ponches.