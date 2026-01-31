Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 31 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se corre el segundo día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, con un programa de nueve carreras que finalizará el domingo 1 de febrero. En la jornada de este día no se incluyó pruebas stakes.

Santa Anita Park: Datos hípicos de última hora Meridiano

La jornada de este sábado 31 de enero, inician a la 12:30 p.m. hora del Pacifico (4:30 p.m hora venezolana). Dentro de este programa se corren cuatro pruebas en arena y cinco en pista de grama. Dentro de esta programación se corre el San Pasqual S. (G3) $200,000 y el Megahertz S. (G3) de $100,000.

Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.200m, grama (4:30 p.m. VEN)

Maury Wills (7) está de turno en el grupo. Su jinete le sacará el mayor rendimiento .

está de turno en el grupo. Su jinete le sacará el mayor rendimiento Big Bill (1) ha demostrado ser prometedor en lotes de alto nivel y parece ser el rival a considerar .

ha demostrado ser prometedor en lotes de alto nivel y parece ser el rival a considerar Just A Graze (6) serio rival en los metros finales.

Segunda carrera: 1.200m, arena (5:03 p.m. VEN)

Captain Sparrow (5) baja de categoría y su reciente lo dejó de turno .

baja de categoría y su reciente lo dejó de turno Broadway Unions (4) el lote es parejo y se le puede presentar al final .

el lote es parejo y se le puede presentar al final Horizon Wildcat (3) tachen las más recientes. La distancia es ideal. Decide.

Tercera carrera: 1.600m, grama (5:36 p.m. VEN)

Exington (1) su anterior lo dejó listo para la victoria .

su anterior lo dejó listo para la victoria With Love (GB) (2) con dos segundos puestos en carreras recientes . Es temible .

con dos segundos puestos en carreras recientes Es temible True Patriot (5) la monta es de primera y tiene como vencer en atropellada.

Cuarta carrera: 1.800m, arena (6:08 p.m. VEN) San Pasqual S. (G2) $200,000

Getaway Car (3) regresa con buenos aprontes. Esta yunta es muy efectiva .

regresa con buenos aprontes. Esta yunta es muy efectiva Midnight Mammoth (1) ganó en excelente demostración. Es ganador de 9 carreras. Seguro decide .

ganó en excelente demostración. Es ganador de 9 carreras. Seguro decide Ponny Express (5) se ubicó en un nivel similar la última vez, merece mucho respeto

Quinta carrera, 1.600m, grama (6:40 p.m. VEN)

She’s A Joker (4) no consideren su más reciente. Podría recuperarse para lograr la victoria.

no consideren su más reciente. Podría recuperarse para lograr la victoria. Mayacama (5) se mantiene en excelentes condiciones. Decidirá.

se mantiene en excelentes condiciones. Decidirá. Just A Kiss (2) ganó en gran performance. La repetida es muy probable.

Sexta carrera: 1.200m, arena (7:12 p.m. VEN)

Crude Velocity (3) debuta precedido de buenos aprontes . 600 en 36 fue el segundo más veloz de 18.

debuta precedido de buenos aprontes 600 en 36 fue el segundo más veloz de 18. Tam's Little Angel (6) su debut lo califica. Decide .

su debut lo califica. Decide Captain Shreve (8) mostró velocidad y se le puede presentar. Cuidado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (7:43 p.m. VEN) Megahertz S. (G3) $100,000

Will Then (4) lleva al jinete de mayor clasificación. Su anterior la coloca como la yegua a vencer en este grupo selecto. Defiende el “Dato clave”

Octava carrera; 1.300m, arena, (7:14 p.m. VEN)

Cornucopian (5) regresa luego de un gran paro. Su chance es de primera .

regresa luego de un gran paro. Su chance es de primera Red Flag (2) ganó en muy buena forma y parece estar listo para repetir .

ganó en muy buena forma y parece estar listo para repetir March Of Time (3) ganó con sólido tiempo. Cuidado de nuevo.

Novena carrera; 1.300m, grama, (7:44 p.m. VEN)