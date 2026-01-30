Laurel Park canceló el resto de la programación de este viernes, como la del fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La oficina de prense de Maryland Jockey Club, anunció la cancelación de la jornada restante de este viernes 30 de enero, luego de haberse corrida la primera de la programación, de un total de diez previstas para este día, sin pruebas de stakes.

Laurel Park canceló el triple programa de esta semana

La programación habitual de diversos hipódromos estadounidenses se ha visto afectada por las temperaturas heladas que azotan la región del Atlántico Medio y la Costa Este.

Hoy Laurel Park tuvo que cancelar el resto de la jornada del viernes después de haberse corrida la primera carrera, en la cual el ejemplar Weekend Wife, que devolvió $9.80 a ganador en la taquilla, con la monta de jinete Andrés Chávez para el entrenador Tim Keefe.



Laurel Park también pospuso las carreras en vivo programadas para el sábado y el domingo debido a las condiciones climáticas.

El programa de 10 carreras del sábado, con las carreras Spectacular Bid Stakes de $100,000 y el Xtra Heat Stakes de $100,000, se ha trasladado para el miércoles 4 de febrero.



El programa de nueve carreras del domingo fue reprogramado al jueves 5 de febrero.



Laurel Park ofrecerá un calendario de miércoles a domingo la próxima semana.