Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 30 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se corre el primer día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, con un programa de ocho carreras que finalizará el domingo 1 de febrero. En la jornada de este día no se incluyó pruebas stakes.

Santa Anita Park: Datos hípicos de última hora Meridiano

La jornada de este viernes 30 de enero, inician a la 12:30 p.m. hora del Pacifico (4:30 p.m hora venezolana). Dentro de este programa se corren cuatro pruebas en arena y cuatro en pista de grama.

Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (4:30 p.m. VEN)

Authentically (6) baja de categoría y podría sorprender en esta ocasión .

baja de categoría y podría sorprender en esta ocasión Kiss Me Coco (1) ha demostrado ser prometedor con dos segundos y parece ser el rival a batir .

ha demostrado ser prometedor con dos segundos y parece ser el rival a batir Can You Dream (2) serio rival en los metros finales.

Segunda carrera: 1.200m, grama (5:03 p.m. VEN)

SPECIAL FLOWER (3) baja de categoría y podría recuperarse de su reciente decepción .

baja de categoría y podría recuperarse de su reciente decepción Strange Addiction (2) el lote es parejo y se le puede presentar al final .

el lote es parejo y se le puede presentar al final Cyprus Moon (4) su velocidad lo hace temible. La distancia es ideal. Decide.

Tercera carrera: 1.300m, arena (5:36 p.m. VEN)

East Boca Kibbutz (5) su carrera anterior lo dejó listo para la victoria .

su carrera anterior lo dejó listo para la victoria Can’t dealwithit (1) está listo, con dos segundos puestos en carreras recientes .

está listo, con dos segundos puestos en carreras recientes Tupelo (2) la monta es de primera y tiene como vencer desde la partida.

Cuarta carrera: 1.600m, grama (6:08 p.m. VEN)

Biggiebiggiebiggie (1) baja de grupo y con Jaramillo arriba, puede sorprender .

baja de grupo y con Jaramillo arriba, puede sorprender KEAGMAN (5) baja de categoría y podría demostrar la calidad, considerando sus recientes actuaciones.

baja de categoría y podría demostrar la calidad, considerando sus recientes actuaciones. Classico (3) se ubicó en un nivel similar la última vez y merece respeto

Quinta carrera, 1.200m, arena, (6:40 p.m. VEN)

ALOHA DREAMIN (2) baja de categoría y podría recuperarse de su reciente carrera en césped. Defiende el “Dato especial”.

Sexta carrera: 1.600m, grama (7:12 p.m. VEN)

CANDY BAR (1) ganó en este nivel y podría recuperarse de una mala última carrera .

ganó en este nivel y podría recuperarse de una mala última carrera Tam's Little Angel (5) tiene un buen rendimiento en pista y podría ser un rival .

tiene un buen rendimiento en pista y podría ser un rival Shin Jidai (GB) (8) es consistente en este nivel. Cuidado.

Séptima carrera: 1.100m, arena (7:43 p.m. VEN)

GOODGOLLYTIZMOLLY (1) terminó segundo en una distancia un poco más larga la última vez y podría mejorar .

terminó segundo en una distancia un poco más larga la última vez y podría mejorar Tate Batz (6) buen debut en Del Mar . Acá podría mostrar su clase.

buen debut en Del Mar Acá podría mostrar su clase. Another Zero (5) debuta con buenos aprontes. Este jinete es clave en la jornada.

Octava carrera; 1.600m, grama, (7:14 p.m. VEN)