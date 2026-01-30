Hipismo

Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 30 de enero

La información para combinar en el programa del viernes con ocho competencias a disputarse en el óvalo de Arcadia

Por

Darwin Dumont
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 08:15 pm
Hoy se corre el primer día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, con un programa de ocho carreras que finalizará el domingo 1 de febrero. En la jornada de este día no se incluyó pruebas stakes.

La jornada de este viernes 30 de enero, inician a la 12:30 p.m. hora del Pacifico (4:30 p.m hora venezolana). Dentro de este programa se corren cuatro pruebas en arena y cuatro en pista de grama.

Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (4:30 p.m. VEN)

  • Authentically (6) baja de categoría y podría sorprender en esta ocasión.
  • Kiss Me Coco (1) ha demostrado ser prometedor con dos segundos y parece ser el rival a batir.
  • Can You Dream (2) serio rival en los metros finales.

Segunda carrera:  1.200m, grama (5:03 p.m. VEN)

  • SPECIAL FLOWER (3) baja de categoría y podría recuperarse de su reciente decepción.
  • Strange Addiction (2) el lote es parejo y se le puede presentar al final.
  • Cyprus Moon (4) su velocidad lo hace temible. La distancia es ideal. Decide.

Tercera carrera: 1.300m, arena (5:36 p.m. VEN)

  • East Boca Kibbutz (5) su carrera anterior lo dejó listo para la victoria.
  • Can’t dealwithit (1) está listo, con dos segundos puestos en carreras recientes.
  • Tupelo (2) la monta es de primera y tiene como vencer desde la partida.

Cuarta carrera: 1.600m, grama (6:08 p.m. VEN)

  • Biggiebiggiebiggie (1) baja de grupo y con Jaramillo arriba, puede sorprender.
  • KEAGMAN (5) baja de categoría y podría demostrar la calidad, considerando sus recientes actuaciones.
  • Classico (3) se ubicó en un nivel similar la última vez y merece respeto

Quinta carrera, 1.200m, arena, (6:40 p.m. VEN)

  • ALOHA DREAMIN (2) baja de categoría y podría recuperarse de su reciente carrera en césped. Defiende el “Dato especial”.

Sexta carrera: 1.600m, grama (7:12 p.m. VEN)

  • CANDY BAR (1) ganó en este nivel y podría recuperarse de una mala última carrera.
  • Tam's Little Angel (5) tiene un buen rendimiento en pista y podría ser un rival.
  • Shin Jidai (GB) (8) es consistente en este nivel. Cuidado.

Séptima carrera: 1.100m, arena (7:43 p.m. VEN)

  • GOODGOLLYTIZMOLLY (1) terminó segundo en una distancia un poco más larga la última vez y podría mejorar.
  • Tate Batz (6) buen debut en Del Mar. Acá podría mostrar su clase.
  • Another Zero (5) debuta con buenos aprontes. Este jinete es clave en la jornada.

Octava carrera; 1.600m, grama, (7:14 p.m. VEN)

  • So Im Told (2) olviden su más reciente. Es consistente en sus carreras.
  • Trusty Rusty (6) ganó en muy buena forma y parece estar listo para triunfar.
  • Feel The Magic (4) podría ser la principal amenaza tras un sólido tercer puesto la última vez.

