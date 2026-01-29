¡Ojo al Dato! Este viernes en Gulfstream Park, Irad Ortiz Jr. lleva un mísil de la cuadra de Chad Brown en lote de perdedoras

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes el hipódromo de Gulfstream Park presenta la segunda jornada de la semana de este importante meeting invernal que forma parte del Championship Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La cartelera de este viernes 30 de enero tendrá diez carreras, sin la inclusión de stakes. Dicho programa iniciará a la 1:20 p. m., hora venezolana. Aquí está el “Ojo al Dato” que deberás incluir para los Pick 3, Daily Double, Early y Late Pick 4 y Pick 5, Pick 6, además de las Exactas y Trifectas.

Gulfstream Park: Datazo para conquistar la taquilla

La séptima carrera de la jornada del viernes en Gulfstream Park fue reservada para un Maiden Special Weight por $84,000 en distancia de 1.500 metros sobre grama, en la cual fueron inscritas diez potras de segundo año de carreras, ganadoras o perdedoras, en la cual se incluye a la joven corredora Academia.

Academia es una hija del semental líder Into Mischief, que va a su tercera presentación, luego de un tercer y quinto lugar en el hipódromo de Saratoga entre julio y agosto del pasado año.

La entrenada por Chad Brown, que contará con el jinete líder Irad Ortiz Jr., buscará reverdecer laureles ahora en Florida. Propiedad de Peter M. Brant, regresa tras un paro de cinco meses. Sin embargo, cuenta con 10 ejercicios en Payson Park Training Center en Florida.

El último de ellos fue el pasado fin de semana (24/1), 800 metros en 49.80, calificado el 25 más veloz de 50 en la distancia. Antes (video), realizó la misma distancia en 50, como el 26 más veloz de 59 para la fecha.

En un grupo muy compacto, esta potra luce como un buen “dato” para todas las jugadas en la taquilla. Para sus combinaciones pueden adicionar a: Lion Lake #8 (T. Gaffalione/B. Walsh); Elenique #2 (D. Egan/P. Biancone) y Pan Pan #6 (J. Velázquez/S. Joseph Jr).