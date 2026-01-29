Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 29 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera jornada de la semana de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La jornada de este jueves 29 de enero, tendrá una cartelera que contará con diez carreras, sin la inclusión de Stakes. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.700m, grama (1:20 p.m. VEN)

THE TOWN (7) tiene una buena forma en carreras de clase superior y parece ser el rival a vencer .

tiene una buena forma en carreras de clase superior y parece ser el rival a vencer Urgency (13) terminó cerca la última vez y podría tener un buen desempeño.

terminó cerca la última vez y podría tener un buen desempeño. Nickel C (8) está mejorando en cada presentación. Indescartable.

Segunda carrera: 1.664m, Tapeta (1:50 p.m. VEN)

LA CYBER (5) tiene buenas figuaciones. Carrera pareja.

tiene buenas figuaciones. Carrera pareja. Starship Aspen (7) ha demostrado ser prometedora y podría mejorar en esta superficie.

ha demostrado ser prometedora y podría mejorar en esta superficie. Game Changer Jolie (2) sus dos carreras la califican. La monta es de primera.

Tercera carrera: 1.700m, Tapeta (2:20 p.m. VEN)

CAMM'S PRINCESS (4) ha tenido una buena forma reciente y parece ser la carrera a vencer .

ha tenido una buena forma reciente y parece ser la carrera a vencer U Know When U Know (5) ganó la última vez y podría desafiar a la primera opcion .

ganó la última vez y podría desafiar a la primera opcion Whirlwind (1) se ubicó en una carrera similar la última vez y podría decidir.

Cuarta carrera: 1.600m, grama (2:50 p.m. VEN)

THIRD KISS (1) baja de categoría y podría recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez .

baja de categoría y podría recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez Lily's Back (4) ha estado muy cerca de una victoria.

ha estado muy cerca de una victoria. Souffle On Fire (5) es otra con sólidas promesas.

Quinta carrera, 1.200m, arena (3:20 p.m. VEN)

Blazing Bucchero (8) baja de categoría y podría representar la principal amenaza .

baja de categoría y podría representar la principal amenaza Proud American (4) parece estar bien posicionado para dar continuidad a su victoria.

parece estar bien posicionado para dar continuidad a su victoria. Dogwood Crossing (5) ha sido consistente a este nivel.

Sexta carrera: 1.300m, arena (3:51 p.m. VEN)

Turkish Pistacho (3) ha mostrado una forma consistente y parece estar lista para el triunfo .

ha mostrado una forma consistente y parece estar lista para el triunfo Lady Rockula (4) ha estado llamando a la puerta y podría lograrlo ahora .

ha estado llamando a la puerta y podría lograrlo ahora All I Do (6) debuta y es respetada por sus ejercicios.

Séptima carrera: 1.500m, grama (4:21 p.m. VEN)

Souper Attentive (4) viene de una victoria y podría desafiar a las favoritas.

viene de una victoria y podría desafiar a las favoritas. Win With Faith (10) ha tenido un buen desempeño y parece estar bien para el triunfo .

ha tenido un buen desempeño y parece estar bien para el triunfo Catch A Tiger (1) su velocidad lo hace temible para la distancia. Cuidado.

Octava carrera; 1.400m, arena (4:51 p.m. VEN)

Hawk (4) ganó en gran forma. Mantiene condiciones para repetir .

ganó en gran forma. Mantiene condiciones para repetir Rockies Balboa (5) impresionó la última vez y parece estar bien para seguir así .

impresionó la última vez y parece estar bien para seguir así Winplaceandshow (1) sube de categoría tras una buena victoria. Sorpresa.

Novena carrera, 1.700m, tapeta (5:22 p.m. VEN)

Ashima (6) baja de categoría después de una sólida actuación en stakes y podría reivindicarse. Defiende el Dato Especial de la jornada.

Décima carrera; 1.600m, grama (5:53 p.m. VEN)