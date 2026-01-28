Hipismo

¡Arepa Power! Maximus Meridius con el jinete venezolano Mychel Sánchez busca defender su título en el Toboggan Stakes

Esta prueba tiene 150 mil dólares en premios a repartir y se corre el sábado

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 11:54 am
¡Arepa Power! Maximus Meridius con el jinete venezolano Mychel Sánchez busca defender su título en el Toboggan Stakes
Nyra.com
Si el clima ártico lo permite, vamos a tener una jornada de gala en el circuito de Aqueduct, New York. La cartelera prevista de diez carreras, que incluyó el Toboggan Stakes ($150,000), el Ruthless Stakes ($135,000), el Ladies Stakes ($135,000), y está encabezado por Withers Stakes ($200,000), con una cuota de 20-10-6-4-2 para los cinco primeros clasificados.

Maximus Meridius con el jinete venezolano Mychel Sánchez, está inscrito en el Toboggan Stakes, enfrentará a cinco rivales adultos que buscan la victoria en recorrido de 1.400 metros.

Aqueduct: Maximus Meridius listo para la victoria en el Toboggan Stakes

Maximus Meridius, ganador de múltiples stakes, regresa para defender su corona el sábado en el Toboggan de $150,000, una carrera de velocidad de siete furlongs para caballos mayores, en el hipódromo Aqueduct.

Este hijo de Maximus Mischief, entrenado por Reid, Jr., criado en Pensilvania, consiguió la victoria el pasado año en este evento, y regresa tras ganar el Let's Give Thanks Stakes y el Blitzen Stakes en Parx Racing. Tiene un récord de ocho victorias en 21 presentaciones con ganancias de $664,430.

Maximus Meridius, ejercitó la media milla en 48,85 segundos el viernes en Parx.

Sus rivales son: Nationm Over and Ollie, Light the Way, Victory Way y Be You. Esta prueba será la segunda de la carta y la hora de inicio a la 1:39 p.m. hora venezolana.

