¡De Venezuela para el Mundo! Junior Alvarado nombrado jinete de la semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Junior Alvarado, según lo dicho al equipo de Meridiano.net, cerró la temporada 2025 de ensueño y claro que así fue. Con victorias significativas y reconocimientos que establecen un hito en el hipismo global.

Pero eso no fue todo. Alvarado inició este año de manera destacada, y lo hizo en el Championship que se realiza en Gulfstream Park. Particularmente, el día de la Pegasus World Cup, celebrada el sábado 24 de enero con motivo de la décima edición, en la que logró cuatro victorias (tres de ellas Stakes), le permitió ser reconocido como jinete de la semana en Estados Unidos.

Jockey Guild’s: Junior Alvarado el mejor de la semana

La excelente jornada de cuatro victorias de Junior Alvarado en Gulfstream Park incluyó triunfos en carreras de grado como el Fred W. Hooper (G3), el Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2) y el Inside Information (G2).

Alvarado comenzó el día con victoria para el entrenador del Eclipse Award, Bill Mott, en la segunda carrera a bordo de Swing Vote, una señal segura de que vendrán cosas buenas, entre el binomio de Sovereignty.

Luego se lució a bordo de Knightsbridge, en el Fred W. Hooper (G3), casi de punta a punta, derrotando a ocho participantes, entre ellos a Life and Times, que abandonó la lucha en el tope de la recta final. Knightsbridge ganó por cuatro cuerpos en 1:35.12 para la milla en la pista principal.

Alvarado, luego llevó las riendas de Destino d'Oro en el Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2), lo que significó una sorpresa de 15 a 1, en la taquilla. El triunfo llegó por medio cuerpo en 1:40.33 en distancia de 1.700 metros.

La cuarta victoria del día de Alvarado llegó en la Inside Information (G2) a bordo de Grand Job, entrenado por Bill Mott. Grand Job corrió cerca de los punteros, tomando el control a mitad de la curva y logrando una victoria por casi tres cuerpos en 1:21.41 para siete furlongs.

Gulfstream Park es la base invernal de Alvarado donde monta toda la semana. En el presente meeting Junior, suma 24 victorias con una producción de $1,597,638. Para esta semana el jinete zuliano cuenta con 23 compromisos de monta, jornada que inicia a partir de este jueves hasta el domingo 1 de febrero.