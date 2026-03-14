Clásico Mundial: Italia se reforzará con un grandeliga venezolano para las semifinales

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Cinco juegos y cinco victorias para Italia en este Clásico Mundial 2026, algo que no estaba en las quinielas de muchos fanáticos. Y es que hablamos de la selección revelación de este torneo, quienes apuntan alto para seguir haciendo historia, ahora en las semifinales.

Un venezolano con buenas credenciales

Luego del triunfo de este sábado por 8 a 6 frente a Puerto Rico en el arranque de la segunda ronda, el manager Francisco Cervelli no quiso perder tiempo para reforzar su roster para el próximo reto. Justamente, en la rueda de prensa postpartido confirmó la adición de Brayan Rocchio.

"Brayan Rocchio va a estar en Miami, llega mañana. Entrará en reemplazo de (Miles) Mastrobuoni (…) He hablado con él desde hace un año. En mi mente iba a ser el campocorto titular, pero no se pudo por la situación de Cleveland. Me enorgullece que esté en la disposición de unirse, así sea por un solo partido, aunque esperemos que sean dos", apuntó el estratega.

Hasta los momentos, el grandeliga venezolano no ha bajado su intensidad en los entrenamientos primaverales con los Guardianes de Cleveland. Sus números reflejan .313 de promedio al bate con cuatro dobles, un jonrón, cuatro impulsadas y tres anotadas en 12 encuentros.

La Selección de Italia se movilizará de Houston a Miami para lo que será el careo de semifinales el próximo lunes, 16 de marzo, en el LoanDepot Park. Su rival saldrá del ganador entre Venezuela y Japón.