Sensible baja para la cría: El Coolmore anunció la muerte de la campeona europea, Maybe

Sensible baja para la cría en Europa, con la sensible pérdida de la yegua Maybe. Así lo comunicaron sus propietarios en la noche de este martes 27 de enero, en el portal web. El Coolmore, anunció la muerte de su potranca campeona europea de 2 años, Maybe.

Maybe, fue la madre del semental Coolmore y héroe de las Dos Mil Guineas (G1), Saxon Warrior, un hijo del campeón japonés Deep Impact.

El gerente de Coolmore, James Mockridge, dijo: "Era una yegua encantadora y dulce, y todos los que la cuidaron tan bien durante su estancia aquí la extrañarán muchísimo".

Maybe, hija de Galileo con en el mismo patrón de cruce que Franke, fue adquirida por 340.000 € en la subasta de yearlings de agosto de Arqana 2010 de Croom House Stud.

Maybe, luego de una campaña juvenil invicta en cinco presentaciones, donde consiguió cuatros Stekes, tres de ellos de grados. Tras ganar el Chesham Stakes, sumó tres victorias de grupo, culminando en el Moyglare Stud Stakes (G1). Participó como favorita para el One Thousand Guineas (G1) la primavera siguiente, terminando en un meritorio tercer puesto, detrás de su compañera de cuadra, Homecoming Queen.

Una de las tres únicas yeguas elegidas por Coolmore en su primera incursión en la crianza con el semental japonés Deep Impact en 2013, su primera cría fue la atleta de tipo negro Pavlenko, y la segunda fue Saxon Warrior, la heroína del Trofeo Two Thousand Guineas y Racing Post (G1), ahora establecida en Coolmore.

Maybe también es madre de Drumroll por Deep Impact, y de More Beautiful, una hija de War Front, ganadora de stakes. En la actualidad, Maybe, tiene un hijo de Dubawi, que se encuentra en entrenamiento en Ballydoyle, mientras que un potro yearling del mismo semental se ha mantenido reservado durante la temporada de cría del año pasado.