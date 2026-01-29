“El Jinete Perfecto”: Steve Cauthen con 16 años se convirtió en hito mundial en las carreras de caballos

Suscríbete a nuestros canales

Hace 50 años, el aprendiz de jockey Steve Cauthen dio un espectáculo en Aqueduct, levantando cinco dedos tras su quinta victoria, y luego obtener la sexta carrera ese mismo día, lo que se convirtió en un récord para una jornada hípica y que a largo de la historia ha sido igualado.

Cauthen consigue la última triple corona del siglo pasado

Steve Cauthen, de 65 años de Kentucky, tras convertirse en un niño prodigio sobre los purasangres de carreras, logró el titulo de Jinete Aprendiz del Año 1976 producto de 246 victorias. Dos años más tarde, consiguió la última triplecorona del siglo pasado con el ejemplar Affirmed, con apenas 18 años.

Cauthen, sólo montó tres años en Estados Unidos (1976-1978) donde alcanzó 936 victorias de las 954 que registró en su país natal. Luego debido a problemas de peso se marchó a Europa,. Allá conquistó grandes logros en Italia, Francia, Irlanda y Gran Bretaña, hasta su retiro en 1987.

Una carrera prominente

Participó en su primera monta el 12 de mayo de 1976 en Churchill Downs a los 16 años; terminó último, montando a King of Swat. Su primer triunfo fue con Red Pipe menos de una semana después, en River Downs.

Fue el líder nacional en victorias en carreras en 1977 con 487. En tan solo su segundo año como jinete, se convirtió en el primer jockey en ganar 6 millones de dólares en una sola temporada, superando esa marca en diciembre de 1977.

En 1978 se convirtió en el jinete más joven en ganar la Triple Corona sobre Affirmed, y fue nombrado Deportista del Año por Sports Illustrated.

Europa lo convirtió en un “Jinete Perfecto”

Un artículo del 16 de junio de 1985 en el New York Times titulado "El éxito de Cauthen asombra a Gran Bretaña" decía: "Cauthen fue atraído a Gran Bretaña por Robert Sangster ". Citando a Richard Baerlein del periódico The Guardian, un respetado corresponsal de carreras durante más de 50 años en Inglaterra, quien dijo: "Ha madurado hasta convertirse en el jinete perfecto".

El artículo del Times también informó que "Henry Cecil fichó a Cauthen para reemplazar a Piggott como el jinete principal de su poderoso establo".

Steve Cauthen fue tres veces campeón británico de jockey y ganó diez carreras clásicas inglesas, incluyendo las 2000 Guineas, dos veces el Epsom Derby y tres veces el St. Leger de Doncaster.

Un retiro lleno de gloria

Después de terminar su carrera como jinete, Cauthen regresó a Kentucky, cargado de granes premios y conquistas como jinete. Fue nombrado:

Atleta del Año de Associated Press (1977)

Deportista del Año de Sports Illustrated (1977)

Deportista del Año de The Sporting News (1977)

Premio Golden Plate, Academia Americana de Logros (1978)

Salón de la Fama de las Carreras de Estados Unidos (1994)

Salón de la Fama de la Serie de Campeones Británica (2023)

En 1999, el Racing Post clasificó a Cauthen en el octavo lugar de su lista de los 50 mejores jinetes del siglo XX.