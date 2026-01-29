¡Tendrán que correrle! Jinete venezolano lleva una fija para este sábado en un Stakes valorado en 135 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el circuito de New York, Aqueduct, ubicado en Ozone Park, tiene fijada una cartelera de 10 carreras, en la que incluyó cuatro stakes que repartirán más de 600 mil dólares combinados. Entre ellos el Ruthless Stakes de $135, 000 en distancia de 1.400 metros. Esta prueba inicia a las 2:38 p.m (hora venezolana).

Aqueduct: Christopher Elliott Bracho sobre Shilling enfrentará seis rivales

Entre las candidatas corredores de segundo año que atrajo esta carrera a una vuelta en pista de arena, se encuentra Shilling, de Fern Circle Stables, que es una ganadora de stakes a una sola curva en el hipódromo Aqueduct, y reduce su distancia de nueve furlongs a siete furlongs en el Ruthless Stakes de $135,000 con el mismo jinete venezolano Christhopher Elliott Bracho.

Entrenada por Kenneth McPeek, Shilling capturó el Big A's Listed Tempted Stakes, en tiro una milla, gracias al ritmo acelerado que llevó al principio con parciales de 23.18 y 47.30 con este mismo jockey, para ampliar su ventaja a 4 1/2 cuerpos al final de la recta. Shilling mantuvo la velocidad con determinación para cruzar la meta con cuatro cuerpos de ventaja sobre Believable, con un tiempo final de 1:38.45, obteniendo una Figura de Velocidad de 65.

La nómina la completan: Haunting Echoes, Midnite Ginny, Interstatelovesong, Ivy Girl, Tow Bits y Courage On Tap.