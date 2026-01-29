Will Then con el Salón de la Fama Mike Smith tiene la primera opción ganadora en el Megahertz Stakes G3

Suscríbete a nuestros canales

Nueve carreras se disputan este sábado 31 de enero en el hipódromo de Santa Anita Park, circuito ubicado en Arcadia, California. Dentro de este programa está incluido el San Pasqual Stakes (G3) por $200,000 y el Megahertz Stakes G3 de $100,000, ambas para ejemplares maduros.

Santa Anita Park: Mike Smith sobre Will Then en el Megahertz Stakes G3

Un total de nueve yeguas maduras se verán la cara en el Megahertz Stakes G3 por $100,000 en una milla este sábado en Santa Anita Park, en pista de grama. Will Then,quien fuera derrotada por solo tres cuartos de largo en el American Oaks (G1T) el 28 de diciembre, día de apertura del Classic Meet.

Entrenada por Jonathan Thomas, Will Then corrió cerca del ritmo y fue superada en la recta final, para caer vencida por un estrecho margen tras su compañera de cuadra, Ambaya, ganadora, y Cliffs.

La descendiente de War of Will busca su segunda victoria de grado tras ganar el Jimmy Durante (G3) como juvenil. Will Then, tiene récord de tres victorias en 10 actuaciones con ganancias de $239,164.

Sus rivales potenciales, Public Assembly regresa con el entrenador Phil D'Amato tras terminar quinta en el Robert J. Frankel (G3). Esta hija de More Than Ready, tiene un récord de tres victorias y ganancias de $308,166 y contará con Héctor Berrios, como jinete.

Princesa Moche (PER) viene de escoltar a Queen Maxima en el Las Ciénegas (G3), con un sprint de aproximadamente 1.300 metros, en la pista de césped desde la colina el 11 de enero. Llevará a su jinete habitual, Mirco Demuro.

La nómina la completan: My Perfect Wave (Emisael Jaramillo), Going Lucky (Ricky Gonzalez), Violeta M (Victor Espinoza), Vibez (Juan Hernandez), Sigh No More (Kazushi Kimura) y Baltic Fire (Cesar Belmont).