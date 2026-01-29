¡Último minuto! Por estas razones, Shisospicy ha sido retirada del festival de la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

Shisospicy, que tenía planes una vez corrida en plan victorioso la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1), el pasado mes de noviembre en Del Mar, de correr este año la 1351 Turf Sprint (G2T) de $2 millones en el Hipódromo King Abdulaziz en la noche de la Saudi Cup (G1) el 14 de febrero.

Sin embargo, Rich Méndez de Morplay Racing anunció a través de la red social (X) que la ganadora del premio Eclipse Awards como mejor sprinter de la temporada 2025 no correrá la prueba programada: 1351 Turf Sprint (G2T).

Shisospicy con una campaña excepcional

Shisospicy, tenía previsto iniciar su campaña de 4 años con hasta dos carreras en el Medio Oriente antes de apuntar a un nuevo triunfo en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1), que se llevará a cabo en Keeneland el 31 de octubre. Sin embargo, los planes serán otros.

La veloz pistera se convirtió en la primera potranca de tres años en ganar en las 18 ediciones de esta carrera, en la cual derrochó una deslumbrante clase de punta a punta contra los machos.

La nieta de Into Mischief, entrenada por José Francisco D’Angelo, tiene un récord de seis victorias en nueve presentaciones con una producción de $2,090,270. Tres de esos triunfos han sido en pruebas de graded: Menzelle S. (G3) en Churchill Downs, el AGS Music City S. (G2) en Kentucky Downs y la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1).

El mensaje de su propietario en la red social (X) indicó: “Decisiones como esta no se toman a la ligera. Shisospicy ha sido retirada de la Copa Saudí mientras priorizamos el plan a largo plazo y lo mejor para su éxito continuo. Cada movimiento es intencional. Cada capítulo forma parte de un panorama más amplio. Más por venir”, concluyó.