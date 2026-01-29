Hipismo

A las puertas del retiro: Napoleón Solo freno el "adiós" de su entrenador camino al Kentucky Derby G1

El potro suma 10 puntos en la ruta a la carrera de las Rosas

Darwin Dumont
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 01:39 pm
A las puertas del retiro: Napoleón Solo freno el “adiós” de su entrenador camino al Kentucky Derby G1
Cada oficio tiene sus ventajas y desventajas. Todo dependerá de cómo te desenvuelvas en ella.

No obstante, en el ámbito de las carreras de caballos, siempre dependerá de un caballo que te otorgue ese estatus de buen entrenador y que te proporcionará más ejemplares para cuidar con el fin de ejercer la misma y sobresalir entre los mejores.

Si esto no pasa, tu carrera va en declive hasta el punto de que piensas en retirarte.

Kentucky Derby: Napoleón Solo el resurgir de su entrenador

El entrenador Chad Summers, está de regreso en el camino hacia el Kentucky Derby 2026, gracias al potro Napoleón Solo, que suma 10 puntos en la ruta a la carrera de Las Rosas, a correrse el 2 de mayo en Churchill Downs.

Summers declaró a Horse Racing Nation que pensaba en retirarse "aproximadamente hace seis meses". Su establo solo tenía unos 11 caballos el año pasado, y estaba intentando retirarme mientras reducíamos el tamaño de su caballeriza".

Sin embargo, llegaron buenos ejemplares como Filoso, Cyclone State y Dry Powder y el mismo Napoleón Solo, que otorgó ese segundo aire para seguir en la profesión, que hasta la fecha tiene 37 ejemplares, entre Florida y Nueva York.

Nuevas expectativas y esperanzas

Napoleón Solo, es un hijo de Liam's Map, propiedad de Gold Square, que tiene un récord perfecto en dos presentaciones y está en camino al Derby de Kentucky tras ganar el Champagne Stakes (G1) en su última carrera.

Napoleón Solo, regresó al trabajo hace dos semanas, con miras a correr el 28 de febrero o el 7 de marzo; entre el Gotham (G3), el Fountain of Youth (G2) y el Tampa Bay Derby (G3). Podrían ser las elecciones. Napoleón Solo fue comprado por $40,000 como yearling.

 

