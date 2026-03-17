La carrera de los 100 puntos que se escribe como un filete: El secreto detrás del Jeff Ruby Steaks

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Al entrar en la segunda quincena de marzo, el calendario de la Ruta al Kentucky Derby presenta sus pruebas más determinantes. Una de ellas se ha posicionado como una escala obligatoria que, en teoría, garantiza al vencedor un cupo directo en la "Carrera de las Rosas".

Esta competencia celebrará una nueva edición este sábado 21 de marzo en una superficie distinta a la del primero de la Triple Corona que se corre en Churchill Downs. Aunque el evento se realiza en el mismo estado de Kentucky, el escenario será el hipódromo de Turfway Park, ubicado en la localidad de Florence.

El "Stakes" que se escribe "Steaks"

Turfway Park recibirá este sábado a miles de aficionados para una jornada de trece carreras. La prueba estelar es el Jeff Ruby Steaks (G3), una competencia con una particular bolsa de $777,000. El evento se disputará en una distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre pista de arena sintética (All-Weather).

¿Por qué el nombre de la carrera utiliza la palabra "Steaks" (filete) en lugar del término hípico "Stakes"? La respuesta reside en una de las casas de carnes más famosas de Estados Unidos: Jeff Ruby’s Steakhouse.

Con sedes en Cincinnati, Nashville, Columbus, Lexington y Louisville, este emporio culinario se ha convertido en el punto de encuentro ideal entre el hipismo y la gastronomía de alta gama. Su fundador, Jeff Ruby, ha fusionado su éxito empresarial con su pasión por los purasangres durante más de cuatro décadas. Su influencia es tal que no solo patrocina a figuras como el jinete venezolano Javier Castellano, sino que "personalizó" el nombre de esta selectiva, al jugar con la homofonía entre ambas palabras.

El simbolismo del "777" y el menú de campeones

El curioso premio de $777,000 no es casualidad; hace referencia al "Jackpot" de las máquinas tragamonedas. El "Lucky Seven" es un elemento profundamente arraigado en la cultura de las apuestas y el deporte en Estados Unidos, que simboliza la máxima fortuna.

En cuanto a la experiencia en el restaurante, los precios están a la altura de un campeón. Un filete de 16 onzas puede superar los $60, mientras que el exclusivo Bone-In Hatchet (un ribeye de 22 onzas) ronda los $150. Además de sus cortes premium, el lugar destaca por su frescura en mariscos y una sofisticada oferta de cocina japonesa, consolidándose como un templo del lujo en Kentucky.