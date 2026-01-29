Hipismo

¡Siguen las suspensiones! Aqueduct canceló los programas de sábado y domingo

Estas jornadas podrían efectuarse con días extras para febrero 

Darwin Dumont
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 07:25 pm
La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) anunció la noche de este jueves 29 de enero, la cancelación de las carreras del sábado y domingo en el Hipódromo de Aqueduct debido a las temperaturas árticas y sensación térmica extremadamente bajos que se pronostica que afectarán el área metropolitana de Nueva York.

Aqueduct: Podría efectuar jornadas extras para febrero

Según, la página oficial de la NYRA, en consulta con el Jockeys’ Guild, la New York Thoroughbred Horsemen’s Association (NYTHA) y New York Thoroughbred Breeders, Inc. (NYTB), solicitará la aprobación formal de la New York State Gaming Commission (NYSGC) para realizar carreras en vivo el miércoles 4 de febrero con días de recuperación adicionales que se determinarán en una fecha posterior.

Además, la NYRA publicará en los próximos días un nuevo calendario para las jornadas suspendidas debido al mal tiempo y llamados de condiciones modificado.

 

