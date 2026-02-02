Premios Grammy 2026: Karol G llega a la ceremonia con atrevido escote

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Karol G hace acto de presencia en la alfombra roja de los premios Grammy 2026, luciendo radiante con un ajustado vestido de mucho encaje.

Llegada de Karol

Con enorme sonrisa, cabello al descuido y maquillaje suave, es como arriba la artista paisa, hablando con los reporteros de lo feliz por representar la música latina, y la toda la comunidad hispana que atraviesa momentos difíciles en Estados Unidos.

Karol que el año pasado ganó su primer Grammy, ha hablado en perfecto inglés para las cámaras, mostrando su evolución en este idioma que lleva tiempo aprendiendo.

Hoy la arista cuyo nombre es Carolina Giraldo Navarro, está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, por el exitoso “Tropicoqueta”.