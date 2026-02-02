Farándula

Premios Grammy 2026: Karol G llega a la ceremonia con atrevido escote

La artista de 34 años llega en representación de todos los latinos 

Elvis González
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 08:41 pm
Premios Grammy 2026: Karol G llega a la ceremonia con atrevido escote
Karol G / Cortesía
La estrella colombiana Karol G hace acto de presencia en la alfombra roja de los premios Grammy 2026, luciendo radiante con un ajustado vestido de mucho encaje.

Con enorme sonrisa, cabello al descuido y maquillaje suave, es como arriba la artista paisa, hablando con los reporteros de lo feliz por representar la música latina, y la toda la comunidad hispana que atraviesa momentos difíciles en Estados Unidos.

Karol que el año pasado ganó su primer Grammy, ha hablado en perfecto inglés para las cámaras, mostrando su evolución en este idioma que lleva tiempo aprendiendo.

Hoy la arista cuyo nombre es Carolina Giraldo Navarro, está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, por el exitoso “Tropicoqueta”.

