Famoso árbitro de fútbol le propone matrimonio a su novio

El Rhein Energie Stadion en Alemania fue el escenario perfecto para la pedida de manos del árbitro Pascal Kaiser a su novio, previo al partido entre Colonia y Wolfsburgo correspondiente a la Jornada 20 de la Bundesliga.

Frente a una multitud de 50 mil personas, el árbitro alemán se arrodilló con anillo en mano para una propuesta de matrimonio con cámaras y reflectores que captaron el momento especial.

En redes sociales se ha hecho viral la unión entre la pareja, aunque algunos fanáticos del deporte no están contentos con la idea.

Pascal Kaiser sale del closet

Hace tres años, Pascal Kaiser se declaró parte de la comunidad LGBTIQ+, identificándose como un hombre bisexual. En su momento, muchos lo apoyaron en su decisión de hablar abiertamente de su orientación sexual, pero también hubo comentarios en contra.

El árbitro dirige partidos de divisiones inferiores y se ha convertido en una voz visible dentro del fútbol alemán y el deporte en general.

“El joven de 27 años llama la atención sobre la discriminación homofóbica en su perfil de Instagram, seguido por alrededor de 40,000 personas. Mientras tanto, profesionales de la Primera Bundesliga que quieren salir están buscando su consejo”, dice el post compartido con la cuenta de queerspiegel.