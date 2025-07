Actor asegura que Fernando Colunga es gay ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

El actor Nicola Porcella se encuentra en el ojo del huracán por unas recientes declaraciones que realizó en contra de Fernando Colunga. El peruano residenciado en México, aseguró en un audio filtrado que el protagonista de la novela “María la del Barrio”, tiene supuestas preferencias sexuales por los hombres.

Filtración de audio

Nicola que participó en el reality “La Casa de los Famosos México”, dice en el audio que Colunga además de ser gay, también gana millones por las telenovelas que ha realizado en su exitosa carrera en la televisión latina.

“Fernando tiene la telenovela más exitosa y eso no se lo va a quitar nadie, él tiene la telenovela más popular. A parte es un gay, te lo digo. Fernando recibe millón y pico”, expresó en el clip filtrado que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Porcella y Fernando son compañeros en el melodrama “Amanecer”, creado por Televisa-Univisión y estrenada el 7 de julio de 2025. En la producción Colunga de 59 años hace pareja con la actriz Livia Brito.

El peruano reacciona

El audio ha desatado una ola de comentarios en contra del amigo de Wendy Guevara, quien ha utilizado su perfil de Instagram, para hablar de la situación, afirmando que todo fue sacado de contexto ya que jamás hablaría de la vida personal de su compañero de reparto.

Además, el modelo aseveró que solo tiene palabras de respeto y admiración para el artista, que ha protagonizado importantes telenovelas como "Amor Real", "Alborada" y "La Usurpadora".

“Han sacado de contexto todo, porque primero que no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso y no es así. Pero no inventen cosas, no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí y personas a las cuales admiro”, dijo en sus historias de Instagram.